В Беларуси ушел из жизни старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин 17.12.2021, 9:01

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Василий Мичурин

Ему было 105 лет.

В Беларуси на 106 году жизни не стало старейшего Героя Советского Союза Василия Мичурина, сообщает zerkalo.io.

Звезду Героя Мичурин получил в 23 года — за мужество и подвиг, совершенный в Финскую кампанию в бою на Карельском перешейке. Он был пулеметчиком мотострелкового полка и при прорыве укрепленной обороны близ деревни Мэро остался один с тремя пулеметами против наступающих войск. Несмотря на натиск противника, Василий Мичурин сумел удержать рубеж.

Потом были Великая Отечественная, сражения за Барановичи, Брест, Калининград и Берлин.

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