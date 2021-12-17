Генсек НАТО отверг ультиматум Путина 8 17.12.2021, 9:07

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Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

Альянс продолжит процесс расширения.

НАТО не намерено идти на компромисс с Россией, требующей юридических гарантий нерасширения на восток.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», - сказал Столтенберг.

То же самое, продолжил он, «со временем» произойдет и с Украиной, а также с Грузией, план вступления которых в альянс был одобрен на встрече в Бухаресте в 2008 году.

Новая стратегическая концепция НАТО подчеркнет важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины», подчеркнул Столтенберг: Киеву уже поставляются системы вооружений и техника, а также оказывается содействие в тренировке и консультировании вооруженных сил.

«Поддержка альянсом Украины не несет угрозы России», - заверил Столтенберг.

Напомним, добиваться юридических гарантий безопасности от НАТО Путин поручил, выступая на коллегии МИД 18 ноября. Он констатировал, что на западных границах удалось создать «известное напряжение», добавив, что сохранять его нужно «как можно больше», используя момент для переговоров с Западом.

Спустя две недели свой ультиматум - о невключении в блок Украины - Путин изложил в ходе беседы с президентом США Джо Байденом. Через неделю в Москву на переговоры прибыла замгоссекретаря США Карин Донфрид, который были переданы российские предложения.

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», - пригрозил 13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Москве рассматривают сценарии вплоть до угрозы ядерной войны.

«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки. Чем ближе такого рода системы будут появляться у наших границ, тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с «карибским кризисом», - предупредил Рябков.

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