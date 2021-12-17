Цены на лекарство для диабетиков в Беларуси выросли в пять раз 2 17.12.2021, 9:37

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Стоимость отечественного препарата возмутила жителей Молодечно.

Цены на некоторые лекарства в Беларуси за месяц выросли в 5 раз. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!» со ссылкой на информацию от своих подписчиков.

«Город Молодечно. В месяц разницы куплены препараты. В 5 раз дороже! Одни борисовские, вторые логойские», — сообщает подписчик телеграм-канала.

Препарат «Гликазид» предназначен для тех, у кого сахарный диабет.

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