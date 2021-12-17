«У причины деградации России есть имя и фамилия» 6 Телеграм-канал «Запретное мнение»

17.12.2021, 9:44

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Фото: AP

В кадре мелькает уже возрастной мужчина маленького роста с прогрессирующей манией величия.

Когда Путин и придворные пропагандисты не опять, а снова начинают вещать про "ужасы 90х" — они забывают, что на дворе конец 2021 года и выросло уже целое поколение, для которого это примерно то же самое, что рассказы про времена Гражданской войны или Восстание декабристов.

Поколение родилось, росло, закончило школу и поступило в институт/вышло на работу при путинском режиме и никого иного у власти никогда не видело.

И этим ребятам крайне сложно понять, как причиной их проблем могут быть какие-то там 90-е, которые лично они не застали.

Зато не переставая перед ними мелькал, мелькает и будет мелькать один уже возрастной мужчина маленького роста с прогрессирующей манией величия.

Тем более не стоит забывать, что в нынешней РФ сейчас наблюдается не застой (как многие ошибочно считают), а самая настоящая деградация, год за годом лишь набирающая обороты.

И в картине мира молодых людей у причины этой самой деградации есть имя и фамилия.

И вот в чем они не правы?

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