Братья Каричи оценили ущерб от общения с Лукашенко в €2500 в день 5 17.12.2021, 9:51

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Фото: Getty Images

Попавшая под санкции компания «Дана Астра» судится с EUobserver.

Европейское издание EUobserver сообщает, что на него подавала в суд компания «Дана Астра». Это одна из фирм, которая входит в группу компаний «Дана Холдингз», она контролируется бизнесменами сербского происхождения братьями Каричами.

EUobserver утверждает, что застройщик требует удалить статью о компаниях, которые могут быть связаны с Александром Лукашенко и получать от этого преференции. Среди таких фирм фигурировала также «Дана Астра».

Компания хочет, чтобы EUobserver удалил статьи под угрозой возмещения убытков из расчета 2500 евро в день.

EUobserver: «Эта связанная с Лукашенко фирма пытается помешать нам»

Как утверждает EUobserver, иск подали «в суд первой инстанции Брюсселя». Какой конкретно суд — издание не конкретизирует. «В ноябре она (компания. — Прим. ред.) возбудила дело в суде первой инстанции Брюсселя, утверждая, что эта история нанесла ущерб «чести» риэлторской компании, создав «ложное» впечатление, что она получила льготы из-за связей с невесткой Лукашенко — Лилией Лукашенко», — пишет издание.

«Все факты в нашей статье подтверждены официальными документами. Они («Дана Астра». — Прим. ред.) даже не отрицают эти факты, — сказал главный редактор EUobserver Керт Дебеф. — Эта связанная с Лукашенко фирма пытается помешать нам заниматься журналистикой. Этого не произойдет».

EUobserver также напоминает, что «Дана Астра» в апреле этого года также подала иск к Совету ЕС из-за попадания в санкционный список Евросоюза. У компании были также вопросы к утверждению, что она «извлекает выгоду от режима Лукашенко или поддерживает его».

Что за компания «Дана Астра», кто ее учредил

В декабре прошлого года Европейский союз ввел санкции против ряда физических и юридических лиц Беларуси, в числе которых оказался крупнейший частный застройщик Минска «Дана Холдингз/Дана Астра». Согласно публикации, «Дана Холдингз/Дана Астра» получила земельные участки под застройку нескольких крупных жилых комплексов и бизнес-центров. Владельцы «Дана Холдингз/Дана Астра» поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко. Невестка президента Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост. Таким образом, «Дана Холдингз/Дана Астра» извлекает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его".

«Дана Астра» — одна из фирм, которая входит в группу компаний «Дана Холдингз», она контролируется бизнесменами сербского происхождения братьями Каричами. Эта компания является заказчиком строительства большого многофункционального жилого комплекса «Минск-Мир», который строится на месте бывшего аэропорта. Это десятки домов, а также коммерческая недвижимость.

Согласно данным Госрегистра юрлиц Беларуси, компания «Дана Астра» создана в 2010 году. Она учреждена двумя кипрскими офшорами — РОДРИК ЛИМИТЕД (1%) и ТРАЙВОРСТ ЛИМИТЕД (99%).

Предусмотренные санкциями ограничения включают заморозку счетов, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список.

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