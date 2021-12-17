В США бывшего подрядчика Пентагона арестовали за шпионаж в пользу России 17.12.2021, 9:58

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Инженер работал над аэрокосмическими технологиями для американских ВВС.

В США арестовали 63-летнего Джона Мюррэя Роу-младшего, работавшего в компаниях-подрядчиках Пентагона, по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Согласно материалам суда, житель Южной Дакоты пытался передать российским властям секретную информацию о национальной обороне США.

Роу в течение 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках оборонной промышленности США. Он имел допуски к информации под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». В частности, Роу работал над аэрокосмическими технологиями ВВС США.

Мужчину уволили из компании-подрядчика Пентагона из-за ряда нарушений безопасности и проявлении большого интереса к делам России, отмечается в сообщении.

ФБР провела операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранным властям. В марте 2020 года мужчина встретился с сотрудником ФБР, выдававшим себя за российского агента. В последующие восемь месяцев Роу передал сотруднику ФБР более чем 300 писем, в которых подтвердил свою готовность работать на Россию. В одном из писем он раскрыл секретные данные о системах радиоэлектронного противодействия, используемые на военных истребителях США. Также мужчина написал в другом письме: «Если я не могу устроиться здесь, значит я уйду работать в другую команду».

Роу грозит пожизненное тюремное заключение.

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