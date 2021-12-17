В США бывшего подрядчика Пентагона арестовали за шпионаж в пользу России
- 17.12.2021, 9:58
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Инженер работал над аэрокосмическими технологиями для американских ВВС.
В США арестовали 63-летнего Джона Мюррэя Роу-младшего, работавшего в компаниях-подрядчиках Пентагона, по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
Согласно материалам суда, житель Южной Дакоты пытался передать российским властям секретную информацию о национальной обороне США.
Роу в течение 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках оборонной промышленности США. Он имел допуски к информации под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». В частности, Роу работал над аэрокосмическими технологиями ВВС США.
Мужчину уволили из компании-подрядчика Пентагона из-за ряда нарушений безопасности и проявлении большого интереса к делам России, отмечается в сообщении.
ФБР провела операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранным властям. В марте 2020 года мужчина встретился с сотрудником ФБР, выдававшим себя за российского агента. В последующие восемь месяцев Роу передал сотруднику ФБР более чем 300 писем, в которых подтвердил свою готовность работать на Россию. В одном из писем он раскрыл секретные данные о системах радиоэлектронного противодействия, используемые на военных истребителях США. Также мужчина написал в другом письме: «Если я не могу устроиться здесь, значит я уйду работать в другую команду».
Роу грозит пожизненное тюремное заключение.