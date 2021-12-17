Медики выяснили, как выработка антител к коронавирусу зависит от пола и возраста 17.12.2021, 10:12

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Исследование проводилось с июня 2020 по август 2021 года.

При легких формах заболевания коронавирусом динамика выработки антител зависит от пола и возраста. К такому выводу пришли в ходе исследования эксперты российской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс», пишет «Коммерсант».

Исследование проводилось с июня 2020 года по август 2021 года. Эксперты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, перенесших ковид различной степени тяжести, в том числе в бессимптомной форме. Всего в исследовании участвовал 1421 человек — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Их разделили на три возрастные группы: молодые люди (от 18 до 44 лет), люди среднего возраста (45 – 59 лет) и пожилые (60-70 лет).

Согласно результатам исследования, при легких формах ковида у женщин отмечается нарастание концентрации антител к 180-м суткам от начала заболевания, а у мужчин, особенно у молодых, наоборот, начиная с 90-х суток имеется тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов.

У людей, перенесших ковид в среднетяжелой и тяжелой форме, пол не влияет на выработку антител, однако у пожилых пациентов наблюдется более высокий уровень иммуноглобулинов по сравнению с молодыми. В группе амбулаторных больных к концу исследования у мужчин до 44 лет было около 40-50 относительных единиц антител класса G, в старшей возрастной группе — около 70 относительных единиц; у молодых женщин — около 60-70, у женщин старшей возрастной группы — почти 120 единиц.

Среди госпитализированных значения начинались со 120 относительных единиц, достигая на пике 170 в период 60-90 дней, и сходили в последующем к 70-120 относительным единицам.

Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов отметил, что старшая возрастная группа «отличалась более высокими концентрациями антител» и «более выраженно реагирует» на ковид, чем люди молодого возраста, так как их иммунная система в течение жизни чаще встречалась с вызовами. Начальник Первой кафедры и клиники им. Академика Н.С. Молчанова, главный исследователь проекта Владимир Салухов добавил, что все больше данных показывают, что тестостерон может подавлять выработку антител.

По мнению авторов исследования, молодым мужчинам, перенесшим ковид в легкой или бессимптомной форме, через полгода после инфекции стоит рассмотреть вопрос о вакцинации. У пациентов, перенесших ковид в среднетяжелой и тяжелой форме и получавших в схеме лечения глюкокортикоиды, шансы заразиться повторно меньше — через полгода они могут ограничиться контрольным тестированием на антитела IgG.

Начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Евгений Крюков отметил, что исследование подтверждает важность вакцинации для переболевших. По его словам, если бы вирус не мутировал, это позволяло бы иммунной системе «вспомнить контакт с коронавирусом и включиться в наработку высокого титра антител».

«Но пришел вариант «дельта», инкубационный период снизился до 3–5 дней. Сейчас идет новый штамм «омикрон», при котором еще более короткий срок от момента контакта до момента заболевания, и у иммунной системы уже нет возможности наработать титр антител, чтобы не заболеть», — пояснил он.

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