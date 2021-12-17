«Наш брат – грузовик»: как выживают дальнобойщики в многокилометровой очереди к границе с Беларусью 1 17.12.2021, 10:19

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Большинство водителей винит Лукашенко.

Журналисты «Белсата» прошли в минувший понедельник 12 километров вдоль очереди грузовиков, которая медленно продвигалась в направлении Беларуси – к пограничному переходу «Бобровники». Узнали много чего из секретной жизни дальнобойщиков, прониклись их терпением и надышались ароматом Подлящского леса (пахнет Беларусью!).

Но сначала – в самом хвосте колонны – получили горячий заряд энергии от водителя-белоруса, который знал универсальный ответ на вопрос: «Кто виноват?».

Во всем виноват «Белсат»

Примерно так и звучало: во всем виноват «Белсат». «А кто еще? Все из-за вас, сбежавших за границу и оттуда требующих санкций для Родины!» – нервно выговаривает водитель, остановив свой грузовик в хвосте очереди. Мужчина выпрыгивает из кабины, делает несколько шагов туда-сюда и в ответ на наше молчание лупит себе кулаком в грудь: «Да, я – ябатька!..» Для верности повторяет фразу три раза и с треском закрывает дверцу кабины.

От поворота на Страшево до поворота на Нарейки мы ни разу больше не услышали таких песен и такого треска. Остальные дальнобойщики были благодарными и доброжелательными собеседниками.

В выходные достигала 25 километров

«Вчера очередь до 25 километров была. Почему сегодня меньше? Ну, Германия же в выходные грузов не отправляет, поэтому в понедельник меньше. Но к концу недели будет опять то же самое. Но и сейчас, думаю, двое суток простою как пить дать», – делится с нами белорусский водитель.

Рассказывает, что раньше ездил через переход Кузница – Брузги, но сейчас его закрыли. На вопрос, как эту ситуацию оценивают его коллеги, улыбается:

«Если честно, большинство винит Лукашенко. Мол, наприглашал гостей, так и закрылись. Я не знаю, насколько все правда. Но, естественно, все недовольны, ведь такие простои никому не выгодны. И на зарплате скажется, потому что я от круга работаю: сколько накатов столько получил».

«Так а мы тут при чем?»

Большинство фур в очереди – с белорусскими номерами. Но есть с российскими и польскими. Увидели даже с украинскими. Вдоль очереди периодически проезжают военные машины.

«Еженедельно все хуже и хуже делается. Как говорят, все для водителей! Объезжать через Козловичи? Так там сейчас, рассказывают, 30 километров очередь. Через Латвию еще хуже. Кузница была открыта – было веселее. И то, что там случилось… Так а мы тут при чем? Надо было другой вариант искать с беженцами этими», – высказывает мнение наш очередной собеседник.

Объясняет, что раньше проходил границу за одну смену (15 часов). Теперь – за две-три. Уточняет: после рабочей смены каждый водитель должен иметь как минимум 9 часов отдыха.

Чтобы показать, что «фура спит», водители цепляют на хвост прицепа жилетку. Это значит, что она временно вне движения и ее можно объезжать. Но бывает, что засыпают в очереди и не по регламенту.

«Наш брат – грузовик»

«Ну, если человек хочет спать, то пусть спит! Первый раз разбудим, а на второй – объедем», – смеется водитель, работающий на российскую компанию грузоперевозок. И приглашает нас попробовать «дальнобойный» кофе в кабине своего грузовика (из вежливости отказываемся). Показывает спальные места, холодильник, дополнительное устройство для отопления кабины, другие удобства.

«Наш брат – грузовик, и мы две недели можем жить комфортно без пополнения еды. Мы не немцы, мы не умрем, не переживайте!» – светится оптимизмом водитель.

Но чтобы вопросы «не умереть» и «не проспать» совсем не вставали перед водителями, советует польским пограничникам построить на этом переходе накопитель для фур, как это сделали литовцы и, кстати, белорусы (в Брузгах).

«Хотя бы на машин 200–300, пусть даже платный будет, чтобы мы спокойно могли доезжать до границы. Мы приедем туда, будем крутить свои паузы дневные, никому не будем мешать. И обочины чистые будут», – высказывает пожелание водитель фуры.

Без столовок и туалетов

Насчет обочин прав. Они, мягко говоря, не везде чистые. Мусор забирают, но нечасто. Есть проблема и с туалетами. Точнее, с их количеством. С питанием – тоже трудности.

«Что, не видите? На каждом метре столовая стоит: заходи, заказывай и ешь», – шутит еще один дальнобойщик (угощаем его сигаретами, потому что закончились).

Естественно, никаких столовок здесь днем с огнем не сыщешь. Другой водитель говорит, что заказать еду можно по телефону. Однако за целый день мы только раз увидели, как это работает: подъезжает легковушка с белорусскими номерами, из нее выскакивает молодой человек и передает дальнобойщику пакет с припасами. К сожалению, разговаривать с нами не захотел.

На снимке – люди, которые подвозят к очереди еду и продают водителям. Разговаривать с журналистами «Белсата» они отказались, аргументируя, что «им еще нужно работать». Гмина Бобровники, Польша. 13 декабря 2021 года. Фото: Белсат

«Только баблосы собирают да очередь тормозят»

Ближе к трехкилометровой зоне, где начинает действовать режим чрезвычайного положения, введенный польскими властями в связи с миграционным кризисом, водители еще больше измучены ожиданием. Один из них рассказывает, что за субботу–воскресенье проехал в очереди 20 километров, в понедельник пошли уже третьи сутки ожидания.

Утверждает, что если все было нормально, то именно здесь, за 3 километра до перехода, и начиналась бы очередь.

«Наша работа невелика: ехать, двигаться. И обычно за сутки здесь проходили. А теперь третьи уже стоим. Почему так? Ну, конечно, Кузницу закрыли. Но еще эти проблемы с электронными пломбами…» – говорит дальнобойщик.

«И пломбы же эти никак ни на что не влияют, – подхватывает его коллега. – Только баблосы собирают и очередь тормозят. Раньше 50 евро стоила эта пломба, сейчас – 100 евро. И вешают всем подряд. Даже если без прицепа машина – на «головы» вешают. Бывает, что по 6 часов в терминале люди ждут эти пломбы».

Пандемия не остановила – и это не остановит

Миграционный кризис, пограничный переход в Кузнице, закрытый поляками, навигационные пломбы, за которые приходится платить, – все это водители в многокилометровой очереди к границе воспринимают с завидным терпением. Мол, пандемия нас не остановила – и это не остановит. Переждем.

«А что с того, что будем психовать и злиться? Ничего же это не изменит», – уверяет один из них. Слова белоруса.

Подляский лес по обе стороны тоже пахнет Беларусью. «Нет, грибами», – шутит коллега-журналистка (недалеко –деревушка с названием Грибовцы). Кстати, с наступлением темноты очередь большегрузов оживает, начинает двигаться более стремительно. Но одновременно прирастает новыми фурами. И, как заметил один из дальнобойщиков, только Богу известно, когда все это закончится. С Богом – понятно. Но виноват во всем «Белсат»…

По официальным данным, на момент публикации этого материала с белорусской стороны в очереди к пограничному переходу Берестовица – Бобровники стояли 690 фур. К сожалению, дозвониться до пресс-секретаря пограничного комитета Беларуси, чтобы получить официальный комментарий, нам не удалось. Со своей стороны, польская пограничная служба информирует, что время ожидания в очереди может составлять для водителей грузовиков приблизительно 30 часов.

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