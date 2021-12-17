В Англии ученые нашли золотой крест с рунами и загадочным именем 17.12.2021, 10:26

1,244

Фото: British Museum/PA Wire

Необычное украшение датируется 8-9 веками нашей эры.

Крест из чистого золота размером примерно 1,5 на 2,5 см был найден на берегу реки Твид, недалеко от Берика — области, которая ранее была частью Королевства Нортумбрия. Нортумбрия — это англосаксонское государство, образовавшееся в 655 году и просуществовавшее вплоть до 867 года, когда было захвачено викингами, сообщает The Telegraph.

После очистки выяснилось, что на кресте выгравированы руны. По словам ученых, до сих пор археологи ни разу не находили англосаксонские кресты с рунами. Сопоставить находку можно только с другими артефактами (например, кулонами). Такие предметы довольно часто подписывались именем владельца.

Лингвисты расшифровали руны как «Эадруф» — ранее неизвестное имя, которое эксперты охарактеризовали как «этимологически загадочное». Дело в том, что первая часть имени, Ead- часто встречается в старых английских именах. Ее можно перевести как «счастье, удача». Но до сих пор были известны только два имени, в которых вторая часть начиналась на «р-»: Эадред и Эдрик. Окончание «-руф» в именах не встречалось.

Место находки, которая была сделана с помощью металлоискателя, также является странным, поскольку в этом районе нет следов раннесредневекового поселения. И хотя существуют записи, указывающие на то, что поблизости могла находиться церковь или аббатство, археологических доказательств этому нет.

Использование золота для изготовления креста предполагает, что его владелец, вероятно, был высокопоставленной фигурой, имеющей возможные связи с англосаксонской королевской семьей или монашескими общинами.

На основании всех данных ученые выдвинули несколько идей, кем мог быть загадочный Эдруф. Профессор Хайнс из Университета Кардиффа предположил, что уникальное прозвище образовалось путем сокращения имени Эардвульф. Это имя носили несколько известных исторических личностей, в том числе свергнутый и изгнанный король Нортумбрии. Также было высказано предположение, что владельцем таинственного золотого креста был Эардвульф из Линдисфарна — епископ монашеской общины в IX веке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».