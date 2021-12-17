Хунта в замешательстве 2 Телеграм-канал «Ник и Майк»

17.12.2021, 10:36

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«Заговор» 97% действует.

Совещание обо всем и ни о чем: чему же было посвящено вчерашнее действо во дворце синепалого? То ли санкции обсуждали, то ли цены, то ли толкали агромерч, чтобы залатать дыры в бюджете.

Главарь в агонии. Первым делом при наведывании областей к ответу были призваны конторские с отчетом, как идет процесс чисток нелояльных. Приближенные разных мастей уже некоторое время пытаются аккуратно объяснить, что всех невозможно уволить – слишком велик этот список - заговор 97 процентов в действии.

Нашелся такой смельчак и в Могилеве. Член «совета республики» сказал, что беседы с теми, кто на карандаше, проводятся. Однако это вызвало приступ ярости у синепала. Итоговое требование – уволить всех без разбора до православного Рождества.

Хунта в замешательстве. В результате чисток вышли на то, что чистить придется самих себя.

А стоит ли увольнять тех, кто писал характеристики в соответствии с новыми веяниями? Какие изменения в конституцию (об этом будет отдельно подробно) стоит обсуждать, а о каких - лучше умолчать. И где в новой конфигурации место каждого отдельно взятого чиновника и его ответственность?

Как объяснить, что в самой стабильной стране нельзя провести ни референдум, ни выборы президента в присутствии международных наблюдателей? То есть сбываются прогнозы о том, что любая «электоральная» кампания будет проводится в условиях, которые хуже, чем в 2020 году. Уж, очень боится хунта расплескать остатки виртуальной стабильности.

Хотя закручивание гаек тоже не приводит к состоянию равновесия, а усугубляет дисбалансы. Можно просто объявить результаты без голосования. Как с тем же «закрытым опросом», который решили открыть. По информации Майка, опрос действительно проходил в закрытом режиме. В прямом смысле этого слова - в закрытых актовых залах под надзором идеологов, которые «следили за чистотой и свободой волеизъявления». Ценность результатов опроса, такая же как у официальной статистики по ковиду. В области отрицательных значений.

Если сегодняшнее мероприятие должно было мобилизовать номенклатуру на ратный подвиг, то получилось ровно наоборот. Отсутствие четких установок, что делать, приводят к тотальной демотивации и усилению внутреннего невольного саботажа.

Единственный способ спастись от депрессий - купить и носить агромерч. Но, зная коварных противников, можно невольно стать участником не провластного, а антигосударственного флешмоба. В конце концов, как отмечает Жози, фраза «будет очень инцярэсна» может иметь абсолютно противоположное значение. Так носить или не носить? Есть стандартное бюрократическое решение - купить, но не носить.

В итоге никто ничего не знает, кроме того, что «ситуация далека от критической», «мы не понимаем, по какому принципу вводятся санкции» и очень нужно «3,5 млрд на рефинасирование долга». Тут мы поспорим с коллегой Шпицем не по цифрам, а по сути. Стоимость признания Крыма во влажных фантазиях синепалого составляет 5-7 млрд долларов (согласны), но финальной точкой невозврата должен стать не парламент (не согласны), а визит синепалого в Крым.

Формального акта признания перехода территории из одной юрисдикции в другую не существует. Поскольку из Крыма российская сторона не стала лепить КНР, а просто аннексировала, все гораздо проще.

Поедет в Крым или нет, пока вопрос. Делегация экспертов-ябатек впечатления не произвела, а сам синепалый пока собирается в Москву или Сочи, но не на могилу Максима Богдановича, где смотреться будет еще более жалко и нелепо, чем его эксперты. Ценность конституционной реформы в варианте синепалого для Кремля также устремилась в область отрицательных значений.

Такие совещания можно проводить каждую неделю для ускорения процессов саморазрушения. Потому что лейтмотив «пока еще не песец» не мотивирует. А говорит о том, что следующая стадия «вот теперь песец» гораздо ближе, чем раньше.

Окно возможностей для белорусов открывается. Просвет будет недолгим. И здесь важна воля к объединению и реальные шаги в этом направлении.

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