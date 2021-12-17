В России умерла 90-летняя блокадница, которая сама себя прооперировала, не дождавшись врачей 17.12.2021, 10:43

1,396

Официальную причину родственникам пока не озвучили.

90-летняя пенсионерка из Выборга Клавдия Петрова, которая, не дождавшись помощи врачей, сама себе сделала операцию, скончалась в больнице. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Официальную причину смерти родственникам пока не озвучили. Предварительно, женщина скончалась от основной болезни — рака.

Напомним, 90-летняя блокадница Клавдия Петрова страдала от онкологического заболевания, но плановую операцию пришлось отложить из-за коронавируса. При этом рак привел к осложнению — скоплению жидкости в брюшной полости, которое существенно ухудшило качество жизни: женщина не могла ходить, лежать, ей было трудно дышать. Пенсионерка решила провести сама себе операцию, чтобы облегчить состояние.

Когда женщина сделала себе несколько надрезов ножом, ее обнаружила дочь. Она же вызвала на место скорую. Блокадницу госпитализировали. Поначалу ее состояние было стабильное. Однако спустя три недели Клавдия Петрова скончалась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».