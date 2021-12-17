ЕС продлил экономические санкции против Кремля 1 17.12.2021, 10:57

Европейские лидеры также пообещали жесткие меры в случае нападения на Украину.

Участники прошедшего саммита Евросоюза одобрили продление санкционного режима в отношении России, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Лидеры стран ЕС единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России", – написал он в твиттере.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.



We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u — Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021

Шарль Мишель добавил, что лидеры ЕС призывают Россию "выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений". По его словам, "если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, ее ждут массированные последствия и ей предстоит заплатить за это высочайшую цену".

Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", – отметили в организации.

Также лидеры стран ЕС заявили о важности быстрого претворения в жизнь санкций в отношении Беларуси и выразили готовность принять новые ограничительные меры при необходимости.

Европейский совет в очередной раз призвал Минск "незамедлительно и без предварительных условий освободить всех политических заключенных и положить конец репрессиям в отношении гражданского общества и независимых СМИ". Также участники саммита вновь заявили о демократическом праве белорусского народа "избрать своего президента в ходе новых, свободных и честных выборов".

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