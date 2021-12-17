Как белорусского автомобилиста лишили «прав» за невнимательность 9 17.12.2021, 11:04

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B новой редакции КоАП появилось нарушение, которого быть не должно.

В свои 70 лет Владимир Николаевич обладает богатым водительским опытом. Однако это не спасло его от ДТП, в котором он был виновником. Повреждения минимальные, оба водителя на месте, претензий особых друг к другу нет. Составили европротокол, разъехались, а через полмесяца читатель abw.by остался без "прав". Как так?

"Не понимаю, что вообще происходит"

Виновник аварии вспоминает: все случилось 5 ноября, когда он пытался выехать со стоянки и задел стоявший автомобиль. На нем оказались замяты рамка и "номер", потому стороны решили оформить европротокол. Однако уже 18 ноября Владимиру Николаевичу позвонил инспектор и попросил приехать на место того самого ДТП. Это показалось белорусу странным: европротокол составлен, виновник есть – что еще надо?

"Вместе с тем я подъехал, и инспектор мне сообщил, что будет составлять на меня протокол об административном правонарушении. Копию европротокола я ему показал, но это не помогло. Протокол составили за создание аварийной обстановки по части 12 статьи 18.13. 25 ноября меня лишили "прав" на один год и назначили штраф 145 рублей.

Честно говоря, не понимаю, что происходит. Обратился в "Белгосстрах" с заявлением по поводу законности составления европротокола. Дословный ответ таков: "Извещение о ДТП (европротокол. – Прим. редакции) не вызывает сомнения, так как применительно к анализируемой ситуации имели место обстоятельства, предусмотренные п.31 пп.31.4 и ч.3 п.192 Положения (о страховой деятельности. – Прим. редакции)". То есть страховщик мне ответил, что стороны ДТП имели право не сообщать в ГАИ об аварии и составить европротокол. Тогда почему "родился" второй протокол и меня лишили "прав"?"

"Проявил невнимательность"

Чтобы разобраться в этой истории, заглянем в документы по ДТП.

5 ноября совершается ДТП. Напомним, что в соответствии с п.31.4 ПДД, а также п.192 Положения о страховой деятельности водители могут не сообщать об аварии в Госавтоинспекцию при наличии следующих обстоятельств:

Такие обстоятельства присутствовали, что подтверждается ответом из страховой компании, которая признала легальность составления европротокола.

18 ноября 2021 года появляется протокол по ч.12 ст.18.13 КоАП. Но в примечании к главе 18 КоАП сразу указывается, что:

"Не является административным правонарушением нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия, о котором в соответствии с законодательными актами водитель вправе не сообщать в Государственную автомобильную инспекцию, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции (европротокол, который и был оформлен. – Прим. редакции)".

Тогда каким образом появился протокол, если по закону произошедшее в нашей истории не является административным правонарушением, ведь имелся действующий европротокол? Журналисты попытались найти ответы в постановлении о наложении административного взыскания, которое составлено довольно подробно (с мотивировочной частью).

Из постановления:

"05.11.2021 в 15.30… совершил нарушение п.7.2 Правил дорожного движения, выразившееся в том, что при управлении транспортным средством проявил невнимательность, допустил движение автомобиля назад и совершил столкновение со стоящим позади автомобилем".

К ответственности у нас привлекают за конкретные нарушения ПДД, которые должны быть указаны и в протоколе, и в постановлении. Например: "не справился с управлением, не соблюдал дистанцию, не предоставил преимущество, не учел погодные условия и прочее". О том, что невнимательность может стать причиной лишения "прав", мы, честно говоря, слышим впервые.

Дальше – больше. В постановлении начальника ГАИ говорится: "(ФИО), выйдя из автомобиля и осмотрев стоявший сзади автомобиль, увидел повреждения рамки регистрационного знака и его деформацию, в связи с чем сообщил о случившемся в милицию". Виновник аварии действительно сказал, что вызывал 5 ноября экипаж ГАИ, который прибыл на место ДТП, но было решено все же составить европротокол, и экипаж уехал.

Любой водитель знает, что если ДТП оформляет инспектор ГАИ, то потерпевшему выдается справка, предоставляемая впоследствии страховщику. Тот говорит об имеющемся у него извещении (европротоколе), которое было ему предоставлено и стало основанием для осмотра автомобиля потерпевшего и возмещения ему вреда. Тогда где справка потерпевшего, куда она "потерялась", да и была ли она вообще?

Все это предельно странно. И в этой части опять хочется вернуться к примечанию к главе 18 КоАП, где черным по белому написано: "Не является административным правонарушением нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия, о котором в соответствии с законодательными актами водитель вправе не сообщать в Государственную автомобильную инспекцию".

Вместе с тем отметим, что в новой редакции КоАП понятие аварийной обстановки трактуется весьма широко.

Под созданием аварийной обстановки в настоящей статье, статьях 18.13 и 18.20 настоящего Кодекса понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц, а равно повлекшие повреждение другого транспортного средства или имущества других участников дорожного движения.

Что делать?

Единственным верным выходом для Владимира Николаевича будет обжалование вынесенного решения в вышестоящей Госавтоинспекции. Как вариант – обращение в суд, который также может поставить точку в этом деле.

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