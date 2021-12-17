Шведские чиновники будут делится друг с другом мебелью 2 17.12.2021, 11:18

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Они больше не будут заказывать новую мебель в свои офисы.

Чиновники шведских городов из коммуны Линчепинг больше не будут заказывать новую мебель в свои офисы. Теперь, если у них не будет достаточно стульев или столов, они будут просить их у своих коллег из других офисов (если у тех есть ненужные), пишет «Евро пульс».

Если мебели все равно будет не хватать, то офисы смогут закупить ее при условии, что новая мебель сделана из переработанных материалов или ее можно будет сдать на переработку в будущем.

Помимо этого, сломанную мебель не будут выбрасывать – ее будут отправлять на починку или переделку в местные мастерские.

ЕС взял курс на создание циклической экономики в рамках инициативы European Green Deal. Так называется экономика замкнутого цикла, в которой все виды ресурсов повторно используются в течение как можно более длительного времени.

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