Медики назвали простые продукты для долголетия 17.12.2021, 11:25

4,628

Специалисты выделили чеснок.

Организм получает из пищи важные вещества, поэтому стоит очень тщательно продумывать свой ежедневный рацион. Врачи смогли выявить продукты, которые помогают сохранить здоровье надолго, пишет medicina.ua.

Важно в меню добавлять рыбу и мясо. Что касается последнего, то лучше выбирать курицу, индейку или баранину.

Говоря о ягодах, врачи выделили чернику и арбуз. Первое растение богато витамином С, антоцианами и антиоксидантами. Если обратить внимание на сочный арбуз, то он хорошо увлажняет организм, а также в нем содержится большое количество полезного для здоровья ликопина.

Одни из самых доступных фруктов – яблоки. Многие выращивают их на садовых участках и не подозревают, что плоды помогают выводить из организма свободные радикалы и снижают уровень холестерина.

Специалисты в области питания напомнили, что большое количество витамина Е и полезных жиров содержит в себе авокадо.

Разнообразить рацион рекомендуется красными апельсинами. В них большое количество полезных антоцианов.

Многие слышали, что чеснок полезен для иммунитета. Это действительно так. Кроме того, он минимизирует риск развития рака пищевода.

Бобовые – один из главных элементов рациона долгожителей. Особенность бобовых в том, что они являются отличным поставщиком клетчатки, содержат много витаминов и питательных веществ.

Врачи говорят также о том, что полезны и бурые морские водоросли. Морская капуста содержит необходимые человеку витамины Е и С.

Что касается напитков, то предпочтение лучше отдавать зеленым и травяным чаям, которые положительно действуют на сердце.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».