Медики назвали простые продукты для долголетия
- 17.12.2021, 11:25
- 4,628
Специалисты выделили чеснок.
Организм получает из пищи важные вещества, поэтому стоит очень тщательно продумывать свой ежедневный рацион. Врачи смогли выявить продукты, которые помогают сохранить здоровье надолго, пишет medicina.ua.
Важно в меню добавлять рыбу и мясо. Что касается последнего, то лучше выбирать курицу, индейку или баранину.
Говоря о ягодах, врачи выделили чернику и арбуз. Первое растение богато витамином С, антоцианами и антиоксидантами. Если обратить внимание на сочный арбуз, то он хорошо увлажняет организм, а также в нем содержится большое количество полезного для здоровья ликопина.
Одни из самых доступных фруктов – яблоки. Многие выращивают их на садовых участках и не подозревают, что плоды помогают выводить из организма свободные радикалы и снижают уровень холестерина.
Специалисты в области питания напомнили, что большое количество витамина Е и полезных жиров содержит в себе авокадо.
Разнообразить рацион рекомендуется красными апельсинами. В них большое количество полезных антоцианов.
Многие слышали, что чеснок полезен для иммунитета. Это действительно так. Кроме того, он минимизирует риск развития рака пищевода.
Бобовые – один из главных элементов рациона долгожителей. Особенность бобовых в том, что они являются отличным поставщиком клетчатки, содержат много витаминов и питательных веществ.
Врачи говорят также о том, что полезны и бурые морские водоросли. Морская капуста содержит необходимые человеку витамины Е и С.
Что касается напитков, то предпочтение лучше отдавать зеленым и травяным чаям, которые положительно действуют на сердце.