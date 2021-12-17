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Медики назвали простые продукты для долголетия

  • 17.12.2021, 11:25
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Медики назвали простые продукты для долголетия

Специалисты выделили чеснок.

Организм получает из пищи важные вещества, поэтому стоит очень тщательно продумывать свой ежедневный рацион. Врачи смогли выявить продукты, которые помогают сохранить здоровье надолго, пишет medicina.ua.

Важно в меню добавлять рыбу и мясо. Что касается последнего, то лучше выбирать курицу, индейку или баранину.

Говоря о ягодах, врачи выделили чернику и арбуз. Первое растение богато витамином С, антоцианами и антиоксидантами. Если обратить внимание на сочный арбуз, то он хорошо увлажняет организм, а также в нем содержится большое количество полезного для здоровья ликопина.

Одни из самых доступных фруктов – яблоки. Многие выращивают их на садовых участках и не подозревают, что плоды помогают выводить из организма свободные радикалы и снижают уровень холестерина.

Специалисты в области питания напомнили, что большое количество витамина Е и полезных жиров содержит в себе авокадо.

Разнообразить рацион рекомендуется красными апельсинами. В них большое количество полезных антоцианов.

Многие слышали, что чеснок полезен для иммунитета. Это действительно так. Кроме того, он минимизирует риск развития рака пищевода.

Бобовые – один из главных элементов рациона долгожителей. Особенность бобовых в том, что они являются отличным поставщиком клетчатки, содержат много витаминов и питательных веществ.

Врачи говорят также о том, что полезны и бурые морские водоросли. Морская капуста содержит необходимые человеку витамины Е и С.

Что касается напитков, то предпочтение лучше отдавать зеленым и травяным чаям, которые положительно действуют на сердце.

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