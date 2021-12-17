«Сокращают аппарат управления, начальников, заместителей, прорабов, инженеров, рабочих» 33 17.12.2021, 11:35

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«Чистки» в Беларуси добрались до стратегически важных отраслей.

Читатели независимых СМИ и телеграм-каналов продолжают сообщать о массовых увольнениях белорусов. Приходит информация и из маленьких городов, где руками местных чиновников и идеологов людей лишают работы угрожая, в том числе, детьми.

Пишут и с крупных предприятий, где под идеологические сокращения попадут сотни и сотни человек, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Вот добрались чистки и до «Мапида»! Всех, кто попадался по 23.34, сидел, был в инициативной группе, ставил подписи за альтернативных кандидатов, до 1 января убрать. В списках от КГБ 600 человек! Аппарат управления, начальники управлений, заместители, прорабы, инженеры, рабочие».

«Добрый вечер. Работаю в небольшой сельской школе учителем. В предвыборный период подписалась за Светлану Тихановскую. Позже сходила на собрание, когда к нам в город приезжали представители ее команды. Даже на марши не ходила после выборов (о чем сейчас жалею). Сегодня к себе в кабинет вызвала директор и предупредила, что я нахожусь под пристальным вниманием определенных структур. Оказывается, ей позвонили и провели содержательную беседу по поводу меня. Якобы, я замешана в связях с БЧБ-людьми (не совсем понятно, что имела ввиду). В результате она попросила уволиться, а иначе у меня будут проблемы. Напомнила, что у меня двое детей, и я должна думать о них».

Канал «Белые халаты» сообщает о том, что массовые увольнения продолжаются и в медицинской сфере: в РНПЦ травматологии, РНПЦ онкологии, Городском наркологическом диспансере Минска, МОКБ, и других учреждениях массово увольняют людей по спискам. Речь идет о списках от чекистов, которым, конечно же, абсолютно плевать, какой станет наша страна после волны увольнений в угоду одному обиженному и ищущему предателей пенсионеру.

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