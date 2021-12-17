«Спутника Лайт» нет нигде в городе» 5 17.12.2021, 11:49

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Фото: ТАСС

Жительница Барановичей возмущена проблемой с ревакцинацией от COVID-19.

Минздрав рекомендует повторить прививку от коронавируса спустя 6 месяцев. Этому совету решила последовать жительница Барановичей Елена, однако ревакцинироваться ей не удалось – об это она сообщила в редакцию intex-press.by. Журналисты решили узнать, возможно ли в Барановичах получить бустерную дозу.

– Прошло 8 месяцев с момента, когда я сделала прививку против COVID-19. Также мне посоветовали, что в промежутке от 6 месяцев до года после вакцинации прививку следует повторить. Так я и решила сделать. Однако оказалось, что пройти ревакцинацию в барановичских учреждениях невозможно. Все рекомендуют ревакцинироваться «Спутник Лайт», я уже несколько недель звоню в железнодорожную поликлинику и пытаюсь записаться, но слышу один ответ: «Спутника Лайт» нет нигде в городе. А когда будет – неизвестно, – рассказала Елена.

Действительно, согласно разъяснению Минздрава Республики Беларусь о порядке проведения повторной вакцинации против COVID-19, рекомендуется «проведение бустерной вакцинации с использованием вакцины «Спутник Лайт» через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации, проведенной любым иммунобиологическим лекарственным препаратом». А вот при повторной (сезонной – через 12 месяцев после основной или бустерной вакцинации) возможно использование Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «Спутник Лайт» или Sinopharm.

Так есть ли в Барановичах «Спутник Лайт»?

«Была, но уже нет»

В четверг, 16 декабря, журналисты посетили три основных пункта вакцинации в Барановичах, а остальные обзвонили. Как оказалось, прививки «Спутник Лайт» в городе действительно нет.

На Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи рассказали, что «Спутником Лайт» они прививали неделю назад.

– Рассчитывали, что вакцины хватит на два дня, но привили 150 человек за среду, – пояснила специалист. – Привезли из Бреста остатки, людей за день привили. И все. А когда появится снова, неизвестно. Хотя запрос отправили, когда вакцина еще была в наличии.

По ее словам, они проводят ревакцинацию китайской вакциной или, по желанию горожан, «Спутником V».

– Сегодня, к примеру, у нас бустерную дозу получали китайской вакциной сотрудники одного из предприятий города, – рассказала специалист.

Также на станция скорой и неотложной медпомощи отметили, что составляют списки желающих привиться «Спутником Лайт». Можно прийти записаться или же позвонить.

– Когда вакцина появится, человеку позвонят и сообщат, когда прийти на прививку, – пояснила медик.

На 13.45 16 декабря в списке значилось около 150 человек.

Подобные списки, как выяснилось, составляют и в Барановичской центральной поликлинике. Как пояснили в регистратуре, записаться на ревакцинацию «Спутником Лайт» можно по телефону 40-22-26.

Предлагают «Спутник V» или китайскую вакцину

В прививочном пункте, расположенном в ГДК, рассказали, что у них в ноябре ревакцинацию «Спутником Лайт» прошли 25 человек. Больше эту вакцину они не получали.

– Ревакцинацию можно делать как «Спутником V», так и китайской вакциной – все зависит от организма человека и переносимости. Кто-то без последствий перенес вакцину «Спутник V», а у некоторых были побочные эффекты, – пояснил врач-рефлексотерапевт Владимир Дубинин, который ведет прием желающих вакцинироваться в ГДК. – В Минздраве рекомендуют ревакцинацию проводить спустя шесть месяцев. По последним исследованиям ученых уже через 5 месяцев антитела начинают снижаться.

По словам врача, сейчас наблюдается спад желающих привиться от коронавируса.

– Активно прививались в ноябре: в день больше ста человек было. Сейчас хорошо, если человек сорок, – отмечает Владимир Дубинин. – А прививаться нужно, коронавирусная инфекция очень коварная.

Привиться в Барановичах можно в медучреждениях и специально организованных прививочных пунктах. Полный список и график работы смотрите тут.

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