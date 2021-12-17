Минлесхоз признал незаконность вырубки деревьев мигрантами 5 17.12.2021, 12:03

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Для привлечения нелегалов к ответственности ведомство посоветовало обратиться к пограничникам.

В ответе на петицию белорусов о незаконной вырубке мигрантами леса в Гродненском районе Минлесхоз заявил, что эти действия были действительно незаконны, сообщает «Радыё Свабода».

Однако написал, что участок, на котором произошел инцидент, не относится к землям лесного фонда.

«Указанный в обращении участок, покрытый древесно-кустарниковой растительностью, не относится к землям лесного фонда Гродненского лесхоза», - написано в ответе Минлесхоза.

Гродненский лесхоз порекомендовал обратиться в уполномоченные органы для составления протоколов об административных правонарушениях за незаконное удаление, повреждение древесно-кустарниковой растительности, которая растет за пределами населенных пунктов, не входящих в состав земель лесного фонда.

Об инциденте на белорусско-польской границе стало известно 8 ноября, когда фотографии мигрантов, рубящих деревья в стихийном лагере, опубликовали многие СМИ.

На следующий день журналист «Радыё Свабода» Дмитрий Гурневич позвонил в Гродненский лесхоз узнать, можно ли ему нарубить себе деревьев, как это делали мигранты. Чиновники заявили, что рубить лес запрещено, но сами они в этой ситуации ничего сделать не могут.

«Всем занимаются другие люди. Звоните пограничникам, это они контролируют. Мы, правда, ничего не можем сделать, но мы очень возмущены тем, что там происходит», — ответили в ведомстве.

Незаконная вырубка леса предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин — 870 рублей.

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