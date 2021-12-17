Полет ног в трехцветных носках 3 Алексей Мельников

17.12.2021, 12:22

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Алексей Мельников

В Берлине Кремль положили на лопатки.

Как бы ни выкручивалась российская дипломатия, брошенная в безнадежный бой против приговора немецкого суда о киллере Красикове, суть дела ясна любому, кто за этой историей следит. Кремль положили на обе лопатки. Вмертвую впечатали в ковер. Только ноги в воздухе мелькнули в трехцветных носках и рухнули вниз, описав широкую дугу.

Главный вопрос, конечно, не в явленном непрофессионализме российских спецслужб, - здесь все очевидно, сколько ни танцуй «Калинку» в боевом раскрасе с немытой головой. Он в другом.

Зачем вы все это устроили?

Насмотрелись кино про шпионов? Память о ледорубе покоя не дает? Но в истории с убийством Троцкого был политический смысл (убрать конкурента накануне надвигающейся войны), а вам, чудаки из Кремля, зачем это было нужно?

Хорошо, допустим Хангошвили воевал в Чечне и Грузии пятнадцать лет назад против наших войск. Дальше что? Какую опасность он представлял? Вы обвиняли его в преступлениях – почему нельзя было пойти по пути официальной процедуры выдачи, чтобы судить его в России? Допустим, отказались выдавать. Вот великая беда. Не выдали и не выдали.

Зачем надо было ставить под удар отношения с Германией, в которой у вас, чудаки с берегов Москвы-реки, большие экономические интересы? Неужели они стоили того? Кто всерьез оценивал риск для российско-немецких связей в случае, если «что-то пойдет не так»?

Вот что бывает, когда во внешнюю политику страны влезают люди, которые считают, что спецоперации «месть в обмен на должности и звезды» значат больше, чем дипломатия, исходящая из долгосрочных интересов.

Чего вы добились с Литвиненко, Скрипалями, Хангошвили? Какие выгоды приобрела наша страна от ваших оперативных методов, спецы?

Главный вывод для властей по итогам историй – прекращайте спецоперации в Европе. Закрывайте тему. Все. Хватит. Приехали. Не давайте больше российским спецслужбам свободы в других странах, убирайте часть их кадров (из тех, кого не выслали) из посольств. В первую очередь там, где они больше всего наследили. Болгария, Германия …

Ваша ДБ-внешняя политика, кремлевские, ужасна – вы поставили страну на грань полномасштабной войны с Украиной. Но, если нам удастся ее избежать, уберите спецслужбы из внешней политики.

А в качестве первого шага к прозрению и разрядке напряженности – не высылайте из России немецких дипломатов «в качестве ответного шага». Замрите на месте.

Алексей Мельников t.me

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