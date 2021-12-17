Какие продукты для новогоднего стола белорусы могут смело покупать заранее? 4 17.12.2021, 12:31

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Мнение врача-терапевта.

«Готовлюсь к празднованию Нового Года. Вот думаю, а можно ли уже покупать что-то для праздничного стола?» - обратился с вопросом к aif.by житель Витебска.

Конечно, начинать покупать продукты для праздничного стола можно уже сейчас.

Как рассказывает врач-терапевт и диетолог Ольга Шух, за пару недель до Нового Года можно начинать запасаться консервированной продукцией: кукурузой, горошком, оливками, маслинами, шпротами. Из консервации можно купить и оставить в холодильнике до праздника икру. Также заблаговременно можно позаботиться о покупке орехов и алкоголя. Колбасу и рыбу за пару недель до праздника желательно приобретать в вакуумной упаковке.

Не забывайте проверять срок годности и целостность консервов или упаковки перед покупкой продуктов.

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