Ученые обнаружили под водой легендарный храм Геркулеса 1 17.12.2021, 12:40

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Храм Геркулеса в Гадесе был одним из самых знаменитых святилищ древности.

Испанские ученые обнаружили в окрестностях Кадиса затопленные руины, которые, как предполагается, относятся к легендарному храму финикийского бога Мелькарта (Геркулеса у римлян). Об этом сообщила газета Diario de Cadiz (перевод — korrespondent.net).

Как известно, храм Геркулеса в Гадесе (античное название Кадиса) был одним из самых знаменитых святилищ древности.

По свидетельству историка Светония, именно в этом храме Юлий Цезарь увидел статую Александра Великого, после чего принял решение посвятить жизнь свершению великих дел.

При этом до сих пор не было найдено никаких следов постройки.

Развалины были обнаружены в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри. Речь идет о монументальном здании размерами 300 на 150 метров.

Отмечается, что для подтверждения версии об обнаружении храма Геркулеса, потребуется проведение дальнейших археологических исследований, как на суше, так и под водой.

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