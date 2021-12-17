«Получилась огромная международная белорусская сила» 1 17.12.2021, 12:47

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Геннадий Коршунов

Экс-директор Института социологии подвел итоги 2021 года.

Бывший директор Института социологии НАН Геннадий Коршунов выделил для «Салiдарнасцi» значимые, на его взгляд, события уходящего года, последствия которых отразятся на жизни страны в ближайшем будущем.

— Первое — это, хотел сказать, разгром независимых СМИ. Но в современном цифровом мире, оказалось, что их можно только выдавить из страны, и они все равно продолжают работать из-за границы. Поэтому правильнее сказать, это попытка уничтожить независимые СМИ, которая до конца не увенчалась успехом, — подчеркнул социолог. — Второй значимый момент — попытка уничтожить все институциональные воплощения гражданского общества.

И третье, на мой взгляд, — это превращение белорусского протеста, белорусской революции в международное антилукашенковское лобби. Для этого, нужно сказать, и сам Лукашенко, очень постарался. Также огромное влияние на Беларусь начали и продолжают оказывать белорусы зарубежья, которые уже не просто земляки.

В перспективе все это содружество может стать огромной Беларусью, которая простирается далеко за географические пределы. Это и политические силы, и СМИ, и структуры гражданского общества, и экспертное сообщество. Получилась такая огромная международная белорусская сила.

Эксперт отметил, что воздействие уехавших белорусов и белорусов зарубежья на происходящее в стране сегодня достаточно ощутимо, что и является ключевым отличием событий 2020-2021-го от 2010-го.

— Фактически белорусское общество переходит на новую стадию исторического развития. Тот авангард, если пользоваться революционной терминологией, который был ядром социальной динамики 2020 года, пытаются уничтожить, выдавить за территорию Беларуси. Но это уже не сработает так, как 10-15 лет назад, когда людей выдавливали из страны и они теряли возможность оказывать влияние на то, что происходит внутри.

Сейчас, как мы видим, наоборот, люди зачастую принимают решение ехать, отдавая себе отчет в том, что из-за границы они могут повлиять на то, что происходит в Беларуси, намного сильнее, нежели оставшись. И это еще раз указывает на формирование такого международного белорусского лобби, объединенного демократического движения «За новую Беларусь», — говорит собеседник «Салiдарнасцi».

Негативные события, вызывающие страх и безысходность, он также проанализировал с разных сторон.

— Приговоры лидерам протеста, хоть и были ожидаемы, но все равно эти цифры шокируют. Понятно, что к законности это не имеет никакого отношения. Это исключительно месть, силовое самоутверждение, которое противникам показывает: смотрите, как я могу, и бойтесь, а лояльной части — смотрите, как я могу, я еще сильный, поэтому не вздумайте меня предать, иначе с вами будет то же самое.

Такими приговорами и непрекращающимися репрессиями власти хотели бы добиться лояльности и страха. Но очень сомнительно, что результат этим ограничиться. Да, люди вынуждены жить в ситуации постоянно стресса. Но они научились более четко понимать свои цели, которые держат в голове.

Многие предпочитают действовать маленькими шажками, определяют для себя маленькие задачи на день, на неделю, чтобы приблизить общую цель. Это помогает самоорганизоваться и сделать мир вокруг себя более контролируемым, более понятным.

Кроме того, люди учатся искать единомышленников среди родственников, знакомых, друзей, коллег, соседей. Кумулятивная сила совместных действий намного выше, — отметил специалист.

Деградацию системы образования он считает составляющей всеобщей тенденции в государстве. Однако, подчеркивает социолог, в будущем именно нынешний опыт позволит обществу сделать правильные выводы.

— В любом обществе одной из функций системы образования является создание удобных для государства граждан. Это еще Фуко писал относительно системы образования, здравоохранения и армии.

Наша система образования в 2020 году четко продемонстрировала, что одной из главных ее функций стала, к сожалению репрессивная. Но репрессии безукоризненно срабатывали в индустриальном обществе. Сейчас, мы видим, есть огромные возможности для внеинституционального обучения.

И если госсистема оказалась неготовой даже к дистанционному обучению, то активные родители, студенты и школьники научились формировать для себя пакеты информационных продуктов по любому школьному предмету. Конечно, для этого не у всех есть необходимые навыки, но для части молодых людей открылись замечательные возможности.

То, что уничтожили лицеи, — это очень значимый, но частный момент. Сейчас деградация и разрушение социальных институтов проходят абсолютно во всех сферах, начиная от тех же МЧСников, которые должны были бы заниматься своими делами, но ездили снимали флаги, и заканчивая системой здравоохранения, в которой хоть и старались некоторые главврачи уйти от репрессий, но их самих снимают.

Власть сейчас уничтожает государство как систему социальных институтов, заставляя людей делать то, что они делать не должны. И самым жестким образом мы это видим на примере образования.

Конечно, бесследно такое не проходит. И мы это почувствуем достаточно скоро.

Государство — это система институтов, которые в течение веков создавались для решения конкретных проблем, начиная от того, чтобы мосты нормально стояли и дороги были без ям, и заканчивая наукой, космосом и прочим. Сейчас разрушается все.

Мы уже начинаем ощущать последствия, и они будут только нарастать. Как пример, увеличившееся количество прорывов теплотрасс, перебоев электроснабжения, аварий на производствах и т.д. Это происходит, потому что разными способами убирают специалистов. Те, кто остаются, вынуждены выполнять непрофильные задания. Пока что-то еще работает во многом по инерции, но уже начинает сыпаться.

Однако смотреть на все это можно с разных точек зрения. Все увидели, что система, которая была построена, не оптимальна. Что государство скорее мешало обществу развиваться, а многие институты функционировали не так, как нужно было бы в современном обществе. И переделывать подобное достаточно сложно.

Гораздо проще выстроить заново. И белорусам проще и быстрее будет построить новые системы с опорой на то, что уже было наработано самим обществом без государства и что наиболее ярко проявилось в 2020 и 2021 годах, — заключил эксперт.

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