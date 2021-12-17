«Вожак» с раскосыми монгольскими глазами разрушает российскую армию 7 Телеграм-канал «Сито Сократа»

17.12.2021, 12:56

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Силовые структуры РФ катятся по пути неуклонной деградации.

В условиях удушливой атмосферы путинизма, когда кажется, что общественно-политическая жизнь в стране замерла, резко растет роль отдельных личностей или даже целых сообществ. Ясное дело, что в условиях начатого процесса трансфера власти пока все контролируется кукловодами из касты силовиков, но нет никакой гарантии, что процессы вдруг не пойдут по каким-то неожиданным сценариям. Пока путинисты все больше и больше проблем заметают под ковер, есть риск их перерастания в кризисы, которые в купе с «черными лебедями» способны покончить со слабнущей «стабильностью» и затертой до дыр «скрепностью».

Откровенная фронда со стороны режиссера Александра Сокурова лишь открыла сезон правдорубов. Он занял нишу персонажа, не убоявшегося конфликтовать с «системой» по табуированным темам, так сказать совесть нации. На таких всегда есть народный спрос, ведь исчерпанный в смысле идей и лакированный Путин, почти отлитый в бронзе, кому интересен? Буквально сразу в унисон с Сокуровым полился водопад откровений из других источников, с явным привкусом заботливой промо-поддержки Лубянки.

К примеру, на сайте «Военного обозрения» народный корреспондент Роман Скоморохов «с глубокой болью в душе» разнес в пух и прах армейскую политику Шойгу, который уже 9 лет заправляет министерством обороны. Материал довольно вдумчиво поднимает ряд острых тем, низвергающих миф о «несокрушимой и легендарной армии», которая пожирает миллиарды бюджетных средств, но при этом катиться по пути неуклонной деградации. Скоморохов четко указывает: «главным врагом армии России я считаю командование этой самой армии». Вот как оно бывает, не коварное НАТО, не вражеская Украина, а – главком Путин и министр-тувинец.

«Эффективные менеджеры» превратили армию в инструмент заработка, и здесь равно обдирают как офицеров и контрактников, так и солдат-срочников. Вожак с раскосыми монгольскими глазами обложил всех данью и поборами. Шойгу хочет получать свой гешефт буквально со всего, а значит жаловаться при такой системе попросту некому. Ясно становится зачем Кремлю разжигать конфликт вокруг Украины: ведь, во-первых, так можно получить еще больше денег из бюджета для борьбу с «внешней угрозой», а, во-вторых, жива логика: «война все спишет». Жизнь же армейских холопов, еще со времен Ивана Грозного не стоит ничего и выеденного гроша. Пусть мрут, и верят, ведь «деды воевали», и пусть кричат «За Родину, за Путина!» Пока в самой армии процветает рабство, над военнослужащими издеваются, в общем, работает конвейер создания моральных и физических калек.

Представьте, что может быть, если Шойгу масштабирует все это в масштабах всей России. Как-то очень токсично все получается. Да, что там представлять, когда 15 декабря даже воровские массы восстали против ГУЛАГа ХХІ века под названием «ФСИН». Лидеры блатного мира издали «прогон», призывающий не понижать в статусе, т.е. не считать «опущенными», тех заключенных, которых насиловали сотрудники ФСИН или их тюремные подручные. Подобный воровской циркуляр уже окрестили «революцией тюремной системы», пересматривающую кастовую систему мастей среди зэков. Масштабы пыток и беспредела в тюрьмах России достигли такого размаха, что уже скорее походят на зверства. Заключенные сами хотят остановить террористическую деятельность ФСИН, чтобы система пыток под покровительством государства имени Путина потеряла силу.

Набирающая обороты лавина гласности, с точечным вскрытием отдельных вопиющих проблем, указывает на углубление войны в стане российских силовиков, в которой ФСБ взялось зачищать врагов из ГРУ и ФСИН, а то стали забывать кто в доме хозяин. Ответки конечно последуют.

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