Кого нельзя сократить, сколько должны выплатить и как разорвать контракт? 1 17.12.2021, 13:01

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10 частых вопросов об увольнении в Беларуси.

В Беларуси — массовые увольнения. Onliner собрал ответы на самые частые вопросы по этой теме и объяснил, когда обязаны продлить контракт, что считается прогулом, кому при увольнении должны выплатить три зарплаты и многое другое.

1. Сколько денег должны выплатить при увольнении?

При увольнении каждый работник получает зарплату за период работы перед увольнением и компенсацию за неиспользованный отпуск (если вы его не полностью отгуляли). Если грубо округлить, за каждый отработанный месяц работник накапливает два дня отпуска. Даже если вы не использовали ни одного дня отпуска за пять лет или у вас осталось всего два дня отпуска, их обязаны возместить. Чтобы там ни говорило начальство про то, что неиспользованный отпуск сгорает.

Если причина увольнения нестандартная, к этим выплатам должны добавить ещё и выходные пособия. Но только основным работникам, а не совместителям.

Однако на выходные пособия могут рассчитывать только те работники, у которых в приказе и трудовой книжке указана соответствующая причина увольнения. Если вы согласились уволиться по соглашению сторон, а не из-за сокращения, то на выплаты можете не рассчитывать.

Кому должны выплатить не менее трёх среднемесячных зарплат?

- Уволенным из-за ликвидации или сокращения;

- руководителю, главбуху и их заместителям, уволенным из-за смены собственника имущества, сдачи организации в аренду или передачи в доверительное управление акций (долей в уставном фонде) организации.

А кому не менее месячной зарплаты?

- Сотруднику при увольнении из-за его отказа переводиться на менее половины ставки рабочего времени.

В каких случаях должны выплатить не менее двухнедельного среднего заработка?

- При расторжении трудового договора (не контракта) из-за нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора;

- при увольнении из-за отказа работника от изменения существенных условий труда (уменьшения зарплаты, нормы рабочего времени и прочее) или отказа переводиться в другую местность;

- при увольнении из-за невозможности дальше выполнять работу по состоянию здоровья или недостаточной квалификации;

- при призыве на военную или альтернативную службу;

- при восстановлении на работе прежнего сотрудника.

2. Когда ждать выплат и что делать, если вы их не получили?

Все выплаты работник должен получить не позднее дня увольнения. Допустим, вы решили начать с Нового года новую жизнь и подали заявление на увольнение 16 декабря. Месячный срок предупреждения начинает отсчитываться 17 декабря и истекает 16 января 2022 года, а это выходной — воскресенье. Но, несмотря на выходной, это и будет ваш последний рабочий день. То есть, выходить на работу не нужно, а выплаты вам могут перечислить как в пятницу, так и в воскресенье. Но не в понедельник (исключение — если зарплату выдают из кассы наличными).

Однако есть некоторые выплаты, которые не всегда возможно сделать в день увольнения. Например, премии или бонусы по итогам работы, которые вам должны будут заплатить позже, в обычное для этого время.

Если у вас возникли сомнения в правильности подсчёта сумм при увольнении, вы можете обратиться к нанимателю с просьбой выдать справку с указанием размера заработной платы и сумм за неиспользованный отпуск. Наниматель обязан в пятидневный срок выдать вам её, даже если вы уже уволились.

Правда, на практике попросить можно о чём угодно, но вам могут и не ответить. Поэтому, если есть сомнения в добросовестности начальства, лучше написать требование, вложить его в конверт и направить нанимателю письмом с уведомлением о вручении.

Если положенные деньги вы при увольнении не получили или получили не все, тогда можете обратиться в суд с иском о взыскании с должника суммы заработка, неиспользованного отпуска и среднего заработка за каждый день их задержки. Обращаться нужно в суд по месту нахождения нанимателя, указанному в уставе или ином учредительном документе.

Как раз в трудовых спорах суд часто становится на сторону работника, обязывая работодателя выплачивать кругленькие суммы работникам, вплоть до моральной компенсации. При рассмотрении спора в суде работник не платит судебные расходы.

Самый печальный случай — когда зарплату работникам не выплатила компания в стадии ликвидации и банкротства. Часто бывает так, что при ликвидации долгов бывает больше, чем имеющихся денег. В списке кредиторов работники стоят на первых местах в очереди, и шансы получить выплаты выше, чем у поставщиков и госорганов. Но иногда зарплат приходится ждать долго.

3. Меня не хотят увольнять из-за контракта. Так можно?

Зависит от того, контракт у вас или трудовой договор. Основное отличие в том, что первый заключается на срок от 1 до 5 лет, второй — бессрочный. То есть, заключая контракт, работник обязуется проработать конкретный срок, отсюда и сложности увольнения.

Если у вас трудовой договор, уволиться просто: вы можете написать заявление за месяц до ухода и в эту дату просто не прийти на работу (и неважно, согласен ли на это наниматель). А можно уволиться хоть завтра, но в этом случае обязательно согласие начальства.

А вот контрактникам уйти с опостылевшей работы тяжелее. Конечно, вы также имеете право написать заявление на увольнение раньше окончания срока контракта, но вот итог будет зависеть от нанимателя. Не хочет увольнять вас — сами вы уйти не сможете. Поэтому некоторые работники даже совершают прогул, чтобы расторгнуть контракт. С другой стороны, и нанимателю не так просто уволить контрактника, если тот против.

Но это если речь идёт об обычном работнике. А вот молодому специалисту по распределению или человеку, занятому на общественных работах, уйти по собственному желанию вообще нельзя.

4. Заставляют идти в отпуск перед увольнением, а мне нужны деньги. Как быть?

Идти в отпуск перед увольнением или нет, решает сам работник. Поэтому отправить работника в отпуск перед увольнением можно только с его письменного согласия. Нет согласия работника — наниматель должен выплатить компенсацию отпуска в последний рабочий день перед увольнением.

5. Наниматель может уволить любого, если захочет?

Не всё так просто. Есть категории работников, которых наниматель не вправе уволить по своей инициативе. Например, нельзя уволить беременную, декретницу и одинокого родителя, у которого ребёнок младше 3 лет, по следующим причинам:

- сокращение штата или численности сотрудников;

- несоответствие занимаемой должности (профессии, работе) по состоянию здоровья или из-за недостаточной квалификации;

- неявка на работу в течение более 4 месяцев подряд из-за болезни.

Одинокого родителя с ребёнком от 3 до 14 лет (ребёнком-инвалидом до 18 лет) нельзя уволить по таким основаниям:

- сокращение штата или численности сотрудников;

- неявка на работу в течение более 4 месяцев подряд из-за болезни.

Есть также особенности при увольнении несовершеннолетних работников и работников-инвалидов.

Многие наниматели забывают о том, что нельзя не продлить контракт работнику предпенсионного возраста (которому до пенсии осталось два года и меньше), у которого не было непогашенных дисциплинарных взысканий. При заключении нового контракта срок его действия определяется не менее чем до достижения пенсионного возраста, но не более пяти лет (с согласия работника).

6. Написал заявление об увольнении, а потом передумал увольняться. Поздно метаться?

Если вы написали заявление на увольнение за месяц, а до истечения срока передумали уходить, можно письменно отозвать своё заявление. Но только если на ваше место ещё не пришёл другой работник, которому наниматель не имеет права отказывать. К ним относятся направленные органами занятости в счет брони работники, которые платят государству за содержание своих детей, молодые специалисты, переведённые из другого подразделения, и прочие работники.

7. За какие проступки можно уволить?

Для всех работников есть широкий перечень «запретных проступков», для руководителей он ещё больше. Например, уволить работника можно за такие нарушения:

- прогул (отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин, а также самовольное использование дней отгулов и отпуска);

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также употребление таких веществ в рабочее время или по месту работы;

- хищение имущества нанимателя по месту работы (только после приговора суда или другого органа);

- нарушение производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, которое причинило ущерб компании не менее чем на три среднемесячных зарплаты по стране;

- принуждение работников к участию в забастовке, создание препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин (добавили совсем недавно);

- отсутствие на работе из-за административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей (тоже новый пункт);

- неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание;

однократное нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть других работников.

Кроме Трудового кодекса, дополнительные основания увольнения для руководящих работников есть и в Декрете №5. Например, вот за что можно уволить некоторых работников:

- руководителя, главбуха и их заместителей — за однократное грубое нарушение обязанностей;

- руководителя, который без уважительных причин нарушил порядок и сроки выплаты зарплаты и (или) пособий;

- если работник, обслуживающий деньги и матценности, совершил действия, после которых к нему утрачено доверие (например, кражу);

- если работник, который выполняет воспитательные функции, совершил серьёзный аморальный проступок (и это не все, перечень длинный).

К слову, недавно и в декрете появилось новое дискредитирующее основание — «нарушение порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных». Что бы это ни значило.

И если уволенный по дискредитирующим основаниям работник теоретически может устроиться на другую работу хоть завтра, то руководителю могут запретить на 5 лет занимать такие должности, либо ему нужно будет просить для этого разрешения у местных исполкомов.

8. Приехал на работу на 4 часа позже из-за плохого самочувствия — уволили за прогул. Это же не по-человечески!

Для увольнения по одним основаниям достаточно разового нарушения, по другим — неснятого и непогашенного взыскания. Так, за прогул наниматель вправе применить любую меру дисциплинарного взыскания по своему выбору: замечание, выговор, лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев или увольнение. Но при этом важно учитывать вину работника: если у него дома протекли трубы, вдруг заболел член семьи или транспорт попал в ДТП, увольнять за прогул нельзя.

А вот для увольнения за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин у работника уже должно быть неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание. Иначе уволить за это нельзя.

Кстати, распитием спиртных напитков считается не только пьянка в офисе, но и если вы выпили в обед в командировке или перебрали с коктейлями на презентации в рабочее время.

Увольнение учителя на основании слухов об аморальности неправомерно: сначала нанимателю придется доказать этот поступок.

И таких «но» очень много, поэтому суды часто отменяют неправомерные увольнения по дискредитирующим обстоятельствам.

9. Сегодня узнал, что контракт со мной не продлили и завтра увольнение. Это законно?

Нет, о непродлении контракта работника должны предупредить как минимум за месяц в письменной форме. Если работник не хочет продлевать контракт, он должен сделать то же самое.

Если срок контракта истёк, а вы продолжаете работать (хотя бы день), то считается, что вы продолжаете работать по трудовому договору на неопределённый срок.

10. Мне дважды продлевали испытательный срок и всё равно уволили через полгода. Так можно?

По закону срок предварительного испытания не может быть дольше трёх месяцев. В него не включается время на больничном и любое другое, когда работник отсутствовал на работе.

Если условие о предварительном испытании в договоре не указано (даже если оно есть в приказе о приеме на работу), то расторжение контракта с предварительным испытанием не допускается.

При этом юристы и суды сошлись во мнении, что устанавливать испытательный срок можно лишь при приёме на работу, а значит, продлевать его потом нельзя. Даже если изначально он составлял месяц, а потом к нему добавили ещё месяц. А вот насчёт сокращения этого срока единства мнений нет.

И снова порция исключений: некоторых работников вообще нельзя брать на работу с предварительным испытанием (несовершеннолетние, молодые специалисты, инвалиды и другие).

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