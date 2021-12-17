На базу внутренних войск под Минском сбросили емкость с зажигательной смесью
- 17.12.2021, 13:08
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Емкость была сброшена с большой высоты и приземлилась на площадку возле цистерны.
Группа «Чорны Бусел» осуществила сброс емкости с зажигательной смесью на базу внутренних войск в поселке Воловщина (Минский район).
«Емкость была сброшена с большой высоты и приземлилась на площадку возле цистерны. По соображениям безопасности дрон не мог произвести длительную съемку результатов акции. Через минуту после сброса были слышны несколько хлопков.
Предполагаем два варианта: что-то загорелось или стрелял караул. Акция носила предупредительный характер.
Цели акции:
нанесение ущерба инфраструктуре карателей.
напоминание о неотвратимости ответа.
В нашем распоряжении есть документальное подтверждение, что все карательные структуры обязали следить за БПЛА. В том числе ГАИ. Из-за этого участились случаи ДТП с участием ментов. Граждане, будьте внимательны! Менты смотрят в небо, ждут ответа», — пишут «Буслы Ляцяць».