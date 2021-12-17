На базу внутренних войск под Минском сбросили емкость с зажигательной смесью 17.12.2021, 13:08

16,300

Емкость была сброшена с большой высоты и приземлилась на площадку возле цистерны.

Группа «Чорны Бусел» осуществила сброс емкости с зажигательной смесью на базу внутренних войск в поселке Воловщина (Минский район).

«Емкость была сброшена с большой высоты и приземлилась на площадку возле цистерны. По соображениям безопасности дрон не мог произвести длительную съемку результатов акции. Через минуту после сброса были слышны несколько хлопков.

Предполагаем два варианта: что-то загорелось или стрелял караул. Акция носила предупредительный характер.

Цели акции:

нанесение ущерба инфраструктуре карателей.

напоминание о неотвратимости ответа.

В нашем распоряжении есть документальное подтверждение, что все карательные структуры обязали следить за БПЛА. В том числе ГАИ. Из-за этого участились случаи ДТП с участием ментов. Граждане, будьте внимательны! Менты смотрят в небо, ждут ответа», — пишут «Буслы Ляцяць».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».