Сергей Тихановский ответил стихотворением на незаконный приговор 8 17.12.2021, 13:26

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Сергей Тихановский

Ответ Героя Беларуси незаконной власти.

На вынесенный незаконной властью приговор Герой Беларуси, политзаключенный Сергей Тихановский ответил стихотворением:

«Сплошной абсурд. А может, это пытка?

Свести меня с ума попытка?

В чем виноват я? Что преступно добрым был?

Что я преступно сострадал другим?

В «преступный сговор» с теми я вступил,

Кто не услышан и растоптан был?

Вот суд окончен… Я прозрел в одно мгновенье!

Было лишь в правде мое преступленье!»

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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