Россия сдает в утиль последние ракеты из советского ядерного щита 6 17.12.2021, 14:07

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«Воеводы» были самым грозным элементом ядерной триады CCCР.

Россия сдает в утиль последние ракетные комплексы из ядерного щита, доставшегося стране в наследство от СССР.

С 2022 года начнется вывод из эксплуатации принятых на вооружение в конце 1980х межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» (в классификации НАТО - «Сатана»), сообщил в интервью «Красной звезде» командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Созданные в днепропетровском КБ «Южное» академиками Янгелем и Уткины, «Воеводы» были самым грозным элементом советской ядерной триады, благодаря наличию разделяющихся боеголовок с индивидуальным наведением, что делало их практически неуязвимыми для систем ПРО.

Планировалось, что они останутся в составе РВСН до 2027 года с возможностью продления ресурса.

Но теперь от этих планов решено отказаться. «Начиная с 2022 года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования», - сообщил Каракаев.

По его словам, на смену советским ракетам придут комплексы «Сармат» с тяжелой ракетой, которая «по многим характеристикам значительно превзойдет» своего предшественника «Воеводу».

В Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, уже развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. «Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство», - сказал командующий РВСН.

Напомним, «Сармат» был одним из шести видов «супероружия», о которых президент России Владимир Путин сообщил в ходе послания федеральному собранию в 2018 году.

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