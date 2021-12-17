Банк России резко повысил ключевую ставку 1 17.12.2021, 14:44

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Цены в РФ продолжают расти.

Российский центробанк на заседании в пятницу повысил размер ключевой ставки сразу с 7,5% до 8,5%. Это уже седьмое повышение подряд с марта этого года. Повышение ставок привело к резкому удорожанию кредитов, но с инфляцией регулятор пока так и не справился, сообщает BBC.

Банк России продолжает ужесточать денежную политику в конце года на фоне быстрого роста цен. В ноябре инфляция оказалась на максимальных значениях почти за шесть лет.

На предыдущем заседании 22 октября регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта - до 7,5%.

После декабрьского повышения ставка оказывается на уровне сентября 2017 года: тогда российская экономика только справилась с последствиями обвала рубля конца 2014-го - начала 2015 года и последовавшего резкого роста цен. В 2017 году ЦБ снижал ставки, чтобы стимулировать экономику.

Сейчас ситуация совсем другая: инфляция с каждым месяцем ускоряется, а меры по сдерживанию роста цен пока не слишком эффективны.

В середине ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 года.

Меры, которые принимает ЦБ в борьбе с инфляцией, действуют с временным лагом: их влияние полностью реализуется лишь через три-шесть кварталов, поясняла глава ЦБ.

Высокая инфляция негативно влияет на бизнес и инвестиции, поэтому борьба с ней через повышение ключевой ставки - "это то, что нужно экономике", добавляла она.

Цены растут, кредиты дорожают

В ноябре инфляция в годовом выражении в России ускорилась до 8,4% - это максимум с января 2016 года. Продовольственные товары подорожали почти на 11%. Рост цен уже превысил значения, которые прогнозировали центробанк и министерство экономического развития.

Фактически ЦБ, повышая ставки, увеличивает стоимость денег в экономике. В первую очередь, это касается кредитования: люди будут меньше брать кредитов и соответственно меньше покупать. Однако эти действия никак не влияют на подорожание товаров, связанное с факторами производства, например, неурожаем или ростом цен на мировых рынках.

По статистике ЦБ, видно, как в апреле средние ставки по кредитам в рублях начали расти. Пока регулятор опубликовал статистику за октябрь. По ней видно, что средняя ставка по краткосрочным кредитам физическим лицам выросла с 14,3% в сентябре до 14,7% в октябре.

Заметно подорожали и автокредиты, особенно краткосрочные: если в сентябре автокредит можно было взять под среднюю ставку 10,5%, то в октябре - уже под 11,5%. В октябре 2020 года средняя ставка по таким кредитам составляла около 7%.

Рост ставок привел к снижению продаж автомобилей, которые заметно подорожали в цене. Одной из причин стал дефицит чипов, используемых в их производстве. Продажи легковых автомобилей в России снижаются пятый месяц подряд: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре они упали на 20,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рост ставок начал тормозить и рост спроса на ипотеку. Как отмечается в исследовании аналитиков платформы Online-Ipoteka, которое цитирует РБК, 71% потенциальных заемщиков, которые намеревались взять ипотечный кредит в 2021 году, отложили это решение: 33% респондентов смутила высокая процентная ставка, а 29% не стали брать квартиру в кредит из-за слишком долгих сроков выплат.

На этом фоне арендное жилье в России подорожало за год почти на треть, свидетельствуют данные "Авито Недвижимости".

Серьезно выросли ставки по кредитам и для бизнеса, в том числе малого и среднего. Такая компания в октябре могла взять кредит под среднюю ставку около 9,5%, а еще год назад - под 8,2%.

А вот держать вклады стало выгоднее: средняя ставка по долгосрочному вкладу в октябре была около 6%, хотя это и ниже инфляции.

По прогнозам Райффайзенбанка, рост ставок по кредитам приведет к дальнейшему переключению населения на сберегательную модель потребления. "Если в начале осени приток средств по кредитам был сопоставим с увеличением депозитов, то уже с октября баланс сместился в сторону сбережений", - пишут аналитики.

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