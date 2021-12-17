Предчувствие революции Эль Мюрид

17.12.2021, 14:58

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Эль Мюрид

Удивительно, что Путин пока еще не арестован, как Николай.

После Февральской революции основное настроение, которое бытовало в народе, заключалось в одной фразе: "Долой войну". Просто потому, что два с половиной года войны, смысл которой был крайне туманным, сделал ее не просто непопулярной, отношение к ней стало предельно враждебным.

Временное правительство с его идеей войны до победного конца очень быстро приняло на себя весь негатив продвигаемого лозунга. Чем не замедлили воспользоваться большевики, сумевшие найти ту точку, которая вызывала абсолютно однозначный отклик у огромных масс народа.

Любопытно, что сейчас очень много аналогий. За исключением того, что Путин пока еще не арестован, как Николай. Хотя все остальное очень и очень близко.

Война с коронавирусом точно так же ведется с неизвестной народу целью. Более того — даже у самых крепких сторонников (да, такие есть до сих пор) нынешнего режима по этому вопросу возникает если не раздражение, то недоумение точно. Насилие, с которым продвигается крайне сомнительная вакцинация, теперь дополнено еще одним насилием по поводу внедрения QR-кодов, смысл которых еще менее очевиден, и которые вызывают еще большее раздражение.

В такой ситуации любой, кто возьмет на вооружение лозунг "Долой вакцинацию" и "Долой коды" однозначно получит массовую поддержку населения, как только режим начнет шататься. Самое интересное, что первыми, кто попытается перехватить эту повестку, вне всякого сомнения, станут губернаторы. Не все, конечно: скажем, Собянину перекрашиваться в противника того и другого смысла нет ни малейшего. Просто "не прокатит". Но для многих других это будет чуть ли не единственным способом выживания. Аргумент: "Это не я, это все Москва" вполне может на первых порах сойти. И деваться-то особо некуда, так как раздражение будет искать выход.

Затем, конечно, эстафету попытаются перехватить уже политические силы, которые возникнут ровно через секунду после того, как у режима начнутся настоящие проблемы. Но то, что негативная повестка уже создана, сомнений нет. Всеобщее отрицательное отношение и к вакцинации, и к кодам уже создано. Стараниями режима (сами, все сами). Осталось только дождаться, когда этот ресурс будет кем-то взят в свои руки. Режиму противопоставить этому всеобщему негативу просто нечего. Более того: любой, кто попытается взять на вооружение лозунги продолжения борьбы с коронавирусом и оцифровыванием населения, будет немедленно спущен по лестнице невзирая на любые прошлые заслуги.

Самое интересное здесь то, что режим сам влазит в эту ловушку, как в капкан. Административный коллапс, который уже невозможно скрывать, просто не дает пространства для маневра. Теперь любое отклонение от заявленных целей автоматически расценивается как уступка или поражение режима, что дополнительно отбирает у него если не сторонников, то нейтральных. Режим все более создает себе имидж неудачника, у которого ничего толком не выходит. А неудачник — это дело такое, с ним стараются дел не иметь. И уж точно не поддерживать. Обычно это дорога в один конец. Достаточно только свернуть на эту дорогу, как сойти с нее становится все сложнее...

Эль Мюрид, t.me

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