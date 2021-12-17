Россия сделала странные предложения НАТО и США 25 17.12.2021, 15:40

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МИД РФ обнародовал проекты «договоров».

Россия выдвинула условия НАТО и США по гарантиям безопасности, одно из них — Украина не должна войти в альянс.

Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД РФ обнародовал проекты договоров России с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности.

В соглашении с НАТО, есть следующие пункты:

НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

стороны не рассматривают друг друга в качестве противников и не должны создавать условия, которые можно расценить как угрозу;

стороны обязуются мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы.

Проект соглашения с США содержит такие пункты:

Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество;

стороны обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом, должны вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

стороны обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

стороны обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие.

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