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В Италии начали вакцинацию от коронавируса детей 5-11 лет

  • 17.12.2021, 16:13
В Италии начали вакцинацию от коронавируса детей 5-11 лет

За первый день – 15 тысяч прививок.

В Италии с 16 декабря началась вакцинация от коронавируса самой молодой группы, для которой вакцина была одобрена для использования - детей 5-11 лет. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

По данным органов здравоохранения, в первый день кампании свои первые дозы получили 15 тысяч детей.

Как сообщалось, в этот день вакцинация 5-11-летних от коронавируса началась в Польше.

Напомним, 25 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам (ЭМА) рекомендовало разрешить использование вакцины от коронавируса Comirnaty от компаний BioNTech-Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет.

Рекомендуется использовать меньшую дозу, чем для старших групп – 10 мкг вместо 30 мкг. В остальном процедуру рекомендуют оставлять такой же: две дозы с интервалом 21 день.

Некоторые страны Евросоюза уже начали вакцинацию этой группы, а некоторые ее начнут в ближайшее время.

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