Президент Чехии назначил новое правительство 17.12.2021, 16:27

Петр Фиала

Новым премьер-министром страны стал Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан назначил новое правительство страны во главе с Петром Фиалой, передает polskieradio.pl.

В правоцентристский кабинет министров входят политики от пяти партий, которые объявили о формировании коалиции сразу после выборов в нижнюю палату парламента Чехии, прошедших 8-9 октября. Заключая коалиционное соглашение, стороны пообещали, в частности, заняться пенсионной реформой, увеличением расходов на оборону и культуру, обеспечить рост расходов на медицину и заработную плату учителей.

Одного из политиков — Яна Липавского из «Партии пиратов» президент не хотел назначать министром иностранных дел. В конечном итоге он принял кандидатуру. Одна из претензий Земана заключается в том, что новый глава МИД окончил только бакалавриат, он даже не магистр.

Новое правительство Чехии должно быть утверждено парламентом в январе.

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