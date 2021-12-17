Новый год 2022: Рецепты салатов с морепродуктами за 15 минут

Новый год 2022: Рецепты салатов с морепродуктами за 15 минут1
- 17.12.2021, 16:43
- 2,606
Три простых и полезных блюда на праздничный стол.
Приготовления к Новому году отнимают уйму времени и сил. «Униан» расскажет, как приготовить салаты с рыбой и морепродуктами так, чтобы не остаться без денег.
Салат с морепродуктами ассорти
Мидии в раковине - 1 кг
или
Мидии очищенные - 300 г
Креветки в панцире - 2 стакана
или
Креветки очищенные - 0,75 стакана
Кальмары (тушки) - 3 шт.
Чеснок - 1 зубок
Зелень петрушки - 1 пучок
Оливки без косточек - 1 стакан
Масло оливковое - 0,3 стакана
Сок лимонный - 2 ст. ложки
Перец черный молотый - 0,3 ч. ложки
Соль - 3 щепотки
Креветки отварить 3-5 минут, затем откинуть на дуршлаг. Если купили в панцире, то очистить. Мидии также опустить в горячую воду и отварить в течение 5-6 минут, пока они не раскроются. Если моллюски были в раковинах, то нужно достать их оттуда. Замороженные кальмары разморозить, при необходимости почистить и нарезать кольцами.
Разогреть на сковороде 1 ст.л оливкового масла, посолить и тушить мясо кальмара 1 минуту, затем выложить его на тарелку. Оливки обсушить, мелко нарезать вместе с петрушкой. Чеснок измельчить, смешать с лимонным соком, оливковым маслом, черным перцем и солью. Все это перемешать, соединить с оливками и петрушкой.
Смешать креветки и мидии с полученной массой. Тщательно перемешать и выложить горкой на кольца кальмаров. Готовый салат можно украсить вареными креветками, лучше подавать холодным.
Салат с кальмарами и помидорами
Для этого салата вместо кальмаров можно взять морской коктейль.
Авокадо - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Морепродукты консервированные - 150 г
Чеснок - 1 зубок
Перец чили острый, свежий - по вкусу
Листья салата - 4 шт.
Руккола (по желанию) - по вкусу
Зелень петрушки - по вкусу
Масло оливковое - 3 ст.л.
Перец черный - по вкусу
Соль - по вкусу
Авокадо почистить, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком, чтобы он не потемнел. Так же точно измельчить помидоры. С морского коктейля слить рассол, при необходимости нарезать морепродукты.
В отдельной емкости соединить авокадо и помидор, добавить измельченный чеснок и колечки перца чили. Добавить морепродукты, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом.
Листья салата промыть, аккуратно порвать и выложить на тарелку, сбрызнув лимонным соком. Если хотите, можете дополнительно использовать рукколу. Выложить салат из морепродуктов на листья, по желанию украсить дольками лимона.
Салат с креветками "Как в ресторане"
Кальмары - 200 г
Крабовые палочки - 100 г
Креветки варено-мороженые (очищенные) - 100 г
Икра красная - 30-40 г
Белки яичные вареные - 2 шт.
Майонез - 100 г
Соль - по вкусу
Подготовить ингредиенты для салата: разморозить морской коктейль и отварить яйца в течение 7-10 минут. Крабовые палочки нарезать полосками, кальмары отварить 2-3 минуты в подсоленной воде и также нарезать полосками. Так же измельчить яичные белки.
В отдельной емкости соединить крабовые палочки, кальмары и яйца, добавить креветки. Готовый салат посолить и заправить майонезом (в качестве альтернативы можно использовать оливковое масло). Подавать салат теплым, предварительно украсив красной икрой.