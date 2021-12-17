Новый год 2022: Рецепты салатов с морепродуктами за 15 минут 1 17.12.2021, 16:43

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Три простых и полезных блюда на праздничный стол.

Приготовления к Новому году отнимают уйму времени и сил. «Униан» расскажет, как приготовить салаты с рыбой и морепродуктами так, чтобы не остаться без денег.

Салат с морепродуктами ассорти

Мидии в раковине - 1 кг

или

Мидии очищенные - 300 г

Креветки в панцире - 2 стакана

или

Креветки очищенные - 0,75 стакана

Кальмары (тушки) - 3 шт.

Чеснок - 1 зубок

Зелень петрушки - 1 пучок

Оливки без косточек - 1 стакан

Масло оливковое - 0,3 стакана

Сок лимонный - 2 ст. ложки

Перец черный молотый - 0,3 ч. ложки

Соль - 3 щепотки

Креветки отварить 3-5 минут, затем откинуть на дуршлаг. Если купили в панцире, то очистить. Мидии также опустить в горячую воду и отварить в течение 5-6 минут, пока они не раскроются. Если моллюски были в раковинах, то нужно достать их оттуда. Замороженные кальмары разморозить, при необходимости почистить и нарезать кольцами.

Разогреть на сковороде 1 ст.л оливкового масла, посолить и тушить мясо кальмара 1 минуту, затем выложить его на тарелку. Оливки обсушить, мелко нарезать вместе с петрушкой. Чеснок измельчить, смешать с лимонным соком, оливковым маслом, черным перцем и солью. Все это перемешать, соединить с оливками и петрушкой.

Смешать креветки и мидии с полученной массой. Тщательно перемешать и выложить горкой на кольца кальмаров. Готовый салат можно украсить вареными креветками, лучше подавать холодным.

Салат с кальмарами и помидорами

Для этого салата вместо кальмаров можно взять морской коктейль.

Авокадо - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Морепродукты консервированные - 150 г

Чеснок - 1 зубок

Перец чили острый, свежий - по вкусу

Листья салата - 4 шт.

Руккола (по желанию) - по вкусу

Зелень петрушки - по вкусу

Масло оливковое - 3 ст.л.

Перец черный - по вкусу

Соль - по вкусу

Авокадо почистить, нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком, чтобы он не потемнел. Так же точно измельчить помидоры. С морского коктейля слить рассол, при необходимости нарезать морепродукты.

В отдельной емкости соединить авокадо и помидор, добавить измельченный чеснок и колечки перца чили. Добавить морепродукты, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом.

Листья салата промыть, аккуратно порвать и выложить на тарелку, сбрызнув лимонным соком. Если хотите, можете дополнительно использовать рукколу. Выложить салат из морепродуктов на листья, по желанию украсить дольками лимона.

Салат с креветками "Как в ресторане"

Кальмары - 200 г

Крабовые палочки - 100 г

Креветки варено-мороженые (очищенные) - 100 г

Икра красная - 30-40 г

Белки яичные вареные - 2 шт.

Майонез - 100 г

Соль - по вкусу

Подготовить ингредиенты для салата: разморозить морской коктейль и отварить яйца в течение 7-10 минут. Крабовые палочки нарезать полосками, кальмары отварить 2-3 минуты в подсоленной воде и также нарезать полосками. Так же измельчить яичные белки.

В отдельной емкости соединить крабовые палочки, кальмары и яйца, добавить креветки. Готовый салат посолить и заправить майонезом (в качестве альтернативы можно использовать оливковое масло). Подавать салат теплым, предварительно украсив красной икрой.

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