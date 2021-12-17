Глобальное повышение 1 17.12.2021, 17:10

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В Беларуси последние пару месяцев идут под эгидой «Повышение — наше все».

Повышают абсолютно все до чего дотягиваются синие пальчёнки, пишет телеграм-канал «БОР». Пенсионный возраст, ЖКХ-услуги, налоги, напряжение в обществе, количество политзаключенных, уровень безработицы и многое другое.

Такое чувство, что кто-то засел в компьютере поиграть в игру «Выжившие в Беларуси». Впору Беарому Гриллсу ехать в белoруcскую глубинку, чтобы показать, как выжить на прожиточный минимум в современных реалиях. Тут даже Деду морозу пришлось переобуться, точнее, переодеться. Теперь бородатого деда можно увидеть только в сине-белом наряде, а те, кто будут в красно-белой одежке, встретят на своем пути лесных оленей, которые унесут в ближайший РОВД.

Теперь нашей страной могут пугать арабских детей. Это ли не повышение уровня знания о нашей стране во всех уголках мира?

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