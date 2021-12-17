Вышел анимационный клип на песню Лявона Вольского «Палон» 1 17.12.2021, 17:22

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Реакция на события в Беларуси.

На YouTube-канале легендарного белорусского музыканта Лявона Вольского вышел анимационный клип на песню «Палон». Работа художницы Маргариты Тиханович показывает художественную реакцию на события в Беларуси и мир, в котором сейчас живут тысячи наших соотечественников.

«Тое, што адбываецца, — вельмі сумна. Але гэтыя падзеі, як і ранейшыя істэрычныя дзеянні, толькі паскараюць заканамерны фінал. Вось нашая рэакцыя — новае прачытанне ўжо вядомай песні „Палон“», — говорит zerkalo.io Вольский.

Ранее певец выпустил клип на эту же песню в годовщину президентских выборов и событий, которые за ними последовали. В записи тогда приняли участие политзаключенные, их близкие, а также музыканты, художники и актеры.

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