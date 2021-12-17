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Медики сообщают о новых «чистках»

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  • 17.12.2021, 18:19
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Медики сообщают о новых «чистках»

Ситуация с увольнениями по спискам бьет по учреждениям здравоохранения.

Ситуация с увольнениями по спискам разворачивается для некоторых учреждений здравоохранения очень драматично, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Довольно часто мы видим, как люди пишут: «Ну всех же не уволят, кто-то же должен работать», как будто пытаясь понять логику режима, которой на самом деле нет.

Режим же при этом рушит все, что видит на своем пути.

Нам сообщили, что в РНПЦ психического здоровья грядут очень массовые чистки среди сотрудников.

Только на увольнение назначены 20 человек. Уже достоверно известно, что уволены минимум 4 человека, но это не предел. Помимо них еще около 50 сотрудников будут подвергаться давлению и репрессиям.

В РНПЦ ПЗ сидит в качестве директора назначенец режима Ходжаев Александр, бывший работник Mинздрава, чиновник, ранее занимавший должность главного специалиста управления организации медицинской помощи МЗ РБ. В мае 2021 года он сменил на посту руководителя центра Старцева А.И., который не отличался репрессивными настроениями в отношении сотрудников и лояльностью ко власти.

В свете вчерашних угроз Лукашенко разобраться с «антигосударственными настроениями» в административных кругах, подобные товарищи, находящиеся у руля медицинских учреждений, начнут выслуживаться еще более рьяно.

Поэтому, ожидать прекращения увольнений мы не можем, а, скорее всего — наоборот, волна репрессий станет еще больше.


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