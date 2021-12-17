На стройке в «Минск-Мире» погиб рабочий 17.12.2021, 17:53

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Он сорвался с 16-го этажа.

Пару дней назад в жилом комплексе «Минск-Мир» произошла трагедия: с 16-го этажа недостроенной высотки сорвался рабочий. К сожалению, он скончался. Об этом «Онлайнеру» рассказала его жена, обратившаяся в редакцию.

— На объекте ООО «Яркида» разбился мой муж. Он электрик. Их заставляли вязать арматуру на огромной высоте, обещали доплатить. Кто не хотел, тому до свидания. Руководство все отрицает, — написала Ольга.

— Это был лучший мужчина в мире: добрый, справедливый, мужественный, умный и любящий. Душа… — добавила она.

Подробности происшествия удалось выяснить в компании «Яркида», занимающейся строительными работами.

— За 9 лет существования это первый такой случай в организации. Шмелев и еще двое электриков готовились к прогреву бетона. Арматурой он не занимался, работал по своей специальности. Пока нет подробностей, что именно произошло, идет следствие: у нас изъяли документы, проводится экспертиза. Известно только, что он упал с высоты, хоть там и было ограждение. Но оно сломалось, — рассказали нам в организации.

— Будет ли предоставлена семье погибшего компенсация?

— Конечно, будет компенсация. Это страховой случай. Общались с его сестрой, она сюда приезжала, показывали ей объект. Попросили принести все необходимые документы: свидетельство о смерти и т. д. И все будет как положено.

А вот как инцидент прокомментировали в Следственном комитете:

— По данным следствия, днем 14 декабря на территории строительного объекта в Октябрьском районе при производстве монолитных работ строящегося жилого дома на перекрытии 16 этажа произошло повреждение защитного ограждения, в результате чего 29-летний электромонтер упал на землю. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Установлено, что на площадке, где работал электромонтер, не были обеспечены должные условия безопасности, в том числе исключающие падение с высоты. Кроме этого, достоверно известно, что он выполнял работы без предохранительного пояса.

По факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси).

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