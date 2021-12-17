На выходных белорусов ждет до +5°С 17.12.2021, 18:01

Прогноз на 18-20 декабря.

18 декабря ночью погодные условия в стране будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Финского залива, в дневные часы скажется влияние фронтального раздела, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью местами по стране пройдут небольшие осадки, днем во многих районах ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем -2..+4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет интенсивно падать.

19 декабря погоду будут формировать фронтальные разделы, связанные с циклоном, смещающимся со Скандинавии на северо-запад ЕТР. Облачно. Временами прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем -1..+5°С.

20 декабря погоду обусловит тыловая холодная часть циклона с центром над Верхней Волгой. Похолодает. Временами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от -10°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу республики.

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