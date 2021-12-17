Сотрудникам центра «Корпус» присудили по три года «химии» 17.12.2021, 18:24

Александр Богданов

Александр Богданов выходил на марши протеста с диджейской установкой.

Арт-менеджера и диджея Александра Богданова (Papa Bo) и сценографа Максима Крука признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК («Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»), передает «Белсат».

Судья суда Ленинского района Минска Марина Климчук наказала Богданова и Крука 3 годами «химии».

Богданова и Крука задержали 2 сентября после обыска в центре «Корпус». Сначала их арестовали на 10 суток по административному делу, а затем на них было заведено уголовное дело.

Богданов в прошлом году выходил на марши протеста с диджейской установкой, ставил музыку для протестующих и называл акцию «#музыкаоружие». Однако Papa Bo известен не только как диджей. Он также промоутер белорусских музыкальных групп, включая такие популярные, как «Кассиопея», «Серебряная свадьба», «Петля Пристрастия», «Аддис Абеба», «Port Mone», «Shuma». Кроме того, он основал минский культурный центр «Корпус» и был его арт-директором.

В январе в «Корпус» ворвался ОМОН, силовики устроили обыск в офисе организации «Makeout». Однако «Корпус» продолжил работу. Вечером 2 сентября «Корпус» закрыли.

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