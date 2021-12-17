Ермошина: Я совсем не заметила, как пробежали эти годы 30 17.12.2021, 18:56

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Преступница после отставки готова стать экспертом или консультантом.

Экс-председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина после отставки готова стать "экспертом" или "консультантом". Она возглавляла ЦИК 25 лет, и присутствовала во время формирования нового состава комиссии. Новым главой Центризбиркома Лукашенко назначил министра образования Игоря Карпенко.

"Это место хорошее, намоленное, и абсолютно уверена, что вам здесь будет хорошо", — цитирует слова Ермошиной sb.by. Она сказала, что "всегда готова прийти на помощь в виде эксперта, консультанта, если такая необходимость возникнет".

"Я совсем не заметила, как пробежали эти годы, — продолжала делиться своими переживаниями с новым составом ЦИК Лидия Ермошина. — Это были очень хорошие годы. Сложные, но хорошие".

Как известно, Лидия Ермошина находится под западными санкциями. Результаты выборов (в том числе и 2020 года), которые она проводила, не признаются Западом. Там открыто заявляют о фальсификациях.

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