Минчанин увлекся винилом и рассказывает о тратах 27 17.12.2021, 19:13

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За эти деньги можно купить авто.

Вы часто задумываетесь о том, что кофе навынос каждый день — это 1/18 часть условной квартиры в Курасовщине? Впрочем, запах кофе может манить больше, чем бетонные стены, и, к счастью, это все еще легально. Onliner.by смотрит и считает расходы на винил, вместо которого можно было купить много чего. Но зачем?

Три полки винила умещают около 270 альбомов. Скоро их будет еще больше — часть пластинок только едет в коллекцию Матвея.

Вся эта красота начала собираться в 2013 году и в какой-то момент стала постоянной статьей расходов: каждый месяц здесь появляется пару новых альбомов.

— Началось все где-то в 2013 году. Стал увлекаться музыкой, был в Италии, зашел в музыкальный магазин, взял пару компакт-дисков любимой группы. А потом в какой-то момент понял, что не все выходит на дисках, многое выходит на виниле. Стал брать винил, — рассказывает Матвей.

Сначала подходил к покупке пластинок очень избирательно, тогда даже не было своего проигрывателя, винил собирался просто для коллекции. Потом стал больше заказывать через интернет, ездил на концерты в Европу и привозил оттуда, пластинок становилось все больше. Из первых — семидюймовые синглы Against Me!, а вообще практически с каждой пластинкой связана какая-нибудь история.

Почти половина пластинок приезжает по предзаказу, сделанному до выхода альбома. Многие альбомы не переиздаются, экземпляры разыскиваются на барахолках и затем едут в Беларусь. В этом помогает сервис Discogs, где многие продавцы и покупатели находят друг друга.

— Однажды специально катался на автобусе в аэропорт, заполнял декларации. В итоге почти весь день прошел, чтобы забрать одну несчастную пластинку. Но помню, что вышел с ней в руках из аэропорта в победоносном состоянии.

Когда начинал собирать, то если что-то было на дисках, на пластинке уже не покупал. Были ограничители: это дорого, не на чем слушать. Потом стало появляться больше возможностей для покупки, и со временем собрался список желаний — и там точно не меньше 200 позиций из того, что уже вышло.

В Беларуси пока мало что удается отыскать. Матвей объясняет это так: в страну в основном завозится винил популярных групп или исполнителей, которые выпускаются на крупных лейблах вроде Warner.

— Я в основном слушаю специфических исполнителей, собираю панк-рок, хард-кор, альтернативу, инди. Но примерно 80% из этого выходит либо на очень мелких лейблах, либо не доезжает до нас, потому что эти исполнители не настолько популярные и вряд ли у нас кто-то их купит. Поэтому на белорусских барахолках я вряд ли это найду. Если люди это не покупают, соответственно, и перепродавать нечего.

У меня была специальность «бизнес-администрирование», и когда я выпускался из универа, то писал диплом по бизнес-проекту, связанному с потенциальным открытием музыкального лейбла. Изучал рынок (или, точнее, доизучивал, потому что был уже осведомлен), и для себя отметил только один магазин с интересным для себя ассортиментом и приятным ценником. Пока винил у нас не так распространен и не все в этом разбираются, многие заламывают цены. То, что можно купить в интернете за 20—30 долларов с доставкой из условной Германии, у них будет стоить 50—60 долларов.

И хотя при покупке пластинок всегда надо держать в уме лимит в 22 евро для посылок, иногда доплачивать приходится больше, чем рассчитываешь. Например, из Великобритании приехала пластинка, которая стоит 21 фунт — на то время примерно 22,67 евро. А это значит, надо платить 15% от суммы, превышающей лимит. По факту это всего 30 копеек, но за превышение лимита нужно заплатить еще 16 рублей (это почтовый и таможенный сборы). Так винил дорожает еще больше.

— Когда заказываешь выше лимита, то понимаешь, что заплатить 15% с каких-нибудь 3 евро — это же действительно копейки. Но потом вспоминаешь, что есть же еще эти 16 рублей. Обычно примерно столько же стоит доставка в Беларусь. То есть это как еще раз оплатить доставку. Поэтому ищу другие варианты, обходные пути. Но если очень хочется этот экземпляр, отдаю 16 рублей сверху.

За сверхдорогими пластинками Матвей не охотится. Верхний ценовой потолок — в районе 60 долларов за пластинку, которую очень долго искал. Этот винил мог найтись в Европе или Америке, но оказалось, что был не так далеко и приехал из России, где знакомый распродавал свою коллекцию.

— Для меня в этом тоже есть свой интерес — искать и находить что-то интересное для себя в необычных изданиях. Есть определенный соревновательный элемент, когда ищешь что-то из старых тиражей, которые не так просто найти.

Траты на винил выходят в районе 80 долларов в месяц. Это усредненная цифра — может быть больше или меньше.

За все время насобиралось винила на 5700 долларов. По крайней мере, такая сумма выходит по оцифрованной библиотеке.

Матвей продает что-то из своей коллекции очень редко и только потому, что нашелся вариант альбома интереснее. Например, купил пару альбомов любимой группы на черном виниле, а потом у нее на сайте нашел лимитированное цветное издание.

— Понимаю, что мне интересно взять цветное издание. А так как этот альбом по факту у меня есть, то распродаю то, что дублируется. В целом не могу сказать, что есть желание что-то продавать. Все купленные пластинки я слушаю, нет такого, чтобы что-то стояло и пылилось ненужное. Много историй связано практически с каждым релизом, очень трепетно к этому отношусь. То есть пока даже не задумывался, чтобы распродавать.

Спрос на винил в последнее время растет во всем мире, а предложение пока не очень успевает. И виновата в том числе пандемия: из-за коронавируса многие производства останавливались, цепочки поставок нарушались. Винилу тоже не повезло.

— Если раньше можно было оформить предзаказ и альбом приходил даже за пару дней до официального релиза, то сейчас по-другому. Цифровой релиз выпускают, а винил надо ждать больше. Сейчас все, что я беру по предзаказу, приходит на виниле через полгода. А иногда и позже: у одной исполнительницы вышел альбом в сентябре, виниловый же релиз назначен на май.

К тратам на хобби парень привык и не считает это чем-то сверхъестественным.

— Не могу сказать, что это сильно бьет по карману. Покупка пластинок — это теперь стабильная статья расходов, в день зарплаты или в первой половине месяца после нее я практически сразу эти вопросы решаю. В любом случае какая-то часть зарплаты у всех уходит на увлечения. В моем случае это не совсем копейки, но подъемные суммы.

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