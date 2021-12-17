Руководители рассказывают, как выкручиваются, когда от них требуют увольнять «за политику» 9 17.12.2021, 19:42

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Увольняют в основном квалифицированных специалистов.

О списках от КГБ рассказывали сотрудники силовых структур, медицинской, культурной, научной, строительной и других сфер. В результате таких «чисток» предприятия и организации лишаются профессионалов. Как же быть руководству?

Судя по сообщениям читателей, чистки кадров происходят волнами, их логика уже становится понятной. В первой волне, которая докатилась уже почти до всех организаций, под увольнение попали те, кто подписывался за демократических кандидатов на выборах 2020-го. Во вторую волну — те, кто был на акциях протеста — их вычисляют по биллингу мобильных телефонов, пишет nashaniva.com.

Тем, кто по данным биллингов находился в местах, где проходили акции, иногда приходится иметь разговор с «особистом» в присутствии начальства и объяснять, например, что «ехал на троллейбусе поблизости» или «ходил на рынок». Если же человек уже попал в списки КГБ, то остаться на работе почти невозможно. А как быть, если пришла разнарядка уволить много специалистов? Тогда руководители придумывают разные схемы.

Как рассказали в одной из организаций, уволенный по политическим мотивам сотрудник продолжает неофициально работать.

«Дело в том, что директор этой организации и его заместитель в свое время попали на должности по протекции, — говорит наш собеседник. — Они ничего не понимают в работе организации. И когда главного специалиста уволили, они решили его оставить, но неофициально. Теперь они скидываются со своих зарплат и платят ему наличными. А тот продолжает выполнять ту же самую работу».

Еще одна история связана с одной из государственных строительных организаций.

«Уволили квалифицированных специалистов. Потом отчитались в КГБ и взяли людей обратно, — рассказал нам компетентный источник. — Никто не говорил, что обратно нельзя брать, а работать же некому, все показатели были бы завалены».

Отдельные руководители идут на заведомо незаконные увольнения, чтобы сохранить человека на работе, но при этом выполнить требования органов или исполкома.

«Я увольнял людей абсолютно криво — так, как нельзя было увольнять. Увольнял в отпуске, увольнял по статье людей без никаких взысканий. Соответственно, они это решение обжаловали, и суд восстанавливал их на работе. Таким образом и я, и исполком оставались довольны», — рассказал нам директор из глубинки.

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