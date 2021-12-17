Украинцы ответили на вопрос, кто из политиков сделал для страны больше всего в 2021 году 11 17.12.2021, 19:55

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Данные соцопроса.

Украинцы достаточно пессимистично и цинично отнеслись к вопросу, кто из политиков и общественных деятелей запомнился вам в 2021 году более всего и кто больше сделал для страны. 22% опрошенных сказали, что им никто не запомнился, а 38% затруднились ответить, кто сделал для страны больше, свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского института будущего "Итоги-2021 и прогнозы-2022", передает zn.ua.

По частоте упоминаний в опросе на первом месте из политиков оказался президент Украины Владимир Зеленский. 32% он запомнился, а 24% считают, что он сделал для страны больше остальных. Дмитрия Разумкова назвали 12% и 3% в соответствующих категориях. Далее следуют Петр Порошенко – 7% и 4%, Юрий Бойко – 6% и 3%, Мураев – 6% и 1%, Медведчук – 5% и 2%, Гройсман – 4% и 2%.

Больше всего Зеленский запомнился молодежи до 24 лет - 49% и еще 44% молодых людей считают, что он сделал больше всего для страны. Меньше всего он запомнился респондентам в возрасте 55 лет плюс – 23%. Только 17% из этой категории назвали Зеленского человеком, который сделал больше всего для страны.

Вспоминая события 2021 года, опрошенные украинцы назвали пандемию – 24%, строительство или ремонт дорог или мостов – 8%, вакцинацию – 7%, войну на Донбассе – 6%, празднование 30-летия независимости Украины – 4%.

Говоря о провалах года, опрошенные назвали борьбу с коррупцией – 24%, повышение тарифов ЖКХ – 20%, вакцинацию и отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе – по 14%, повышение цен – 12%, борьбу с олигархами – 11%.

Говоря о перспективах Украины на 2022 год, на вопрос необходимости проведения досрочных президентских выборов 32% опрошенных сказали, что однозначно "да", а 33%, что однозначно "нет". Приблизительно такое же количество опрошенных – 33% считают, что есть необходимость в проведении досрочных парламентских выборов, а 30% заявили, что такой необходимости сейчас однозначно нет.

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