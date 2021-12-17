На раскопках в Армении археологи обнаружили двух женщин-воинов 17.12.2021, 20:13

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Останки женщин археологи отнесли к группе профессиональных воинов - всадников-лучников.

На раскопках в Армении археологи обнаружили погребение с останками трех человек, двое из которых были женщинами-воинами в бронзовом веке, сообщается в научном журнале International Journal of Osteoarchaeology.

Останки женщин-воинов нашли в могильнике Джрапи, расположенном в Ширакской области. Он относится к эпохам поздней бронзы и раннего железа. Гробница находилась под перекрытием из четырех базальтовых плит общей длиной около 4,5 метра. Кроме останков люедй, там находились шесть глиняных сосудов, бусы, кинжал и четыре наконечника бронзовых стрел.

Скелеты сохранились не полностью, поскольку несколько десятилетий находились под водой. Один принадлежал женщине 45–50 лет, второй - молодой девушке 16-20 лет, а третий - возможно, мужчине, который умер в возрасте старше 50 лет.

То, что женщины принимали участие в боях, подтверждают следы травм на их скелетах. Рядом с одной из женщин археологи нашли наконечник стрелы, которым, по всей видимости, ее убили. Вторая женщина получила перелом костей черепа, прижизненное ранение нижней челюсти острым оружием. Также на ее большеберцовой кости находятся следы от воткнувшейся стрелы в ногу.

Состояние костей всех трех людей указывают на их хорошее физическое развитие. Ученые смогли определить по изменениям в костях, что эти люди, вероятно, занимались стрельбой из лука и ездили на конях.

Две женщины похоронены с их личным оружием - стрелами и кинжалом. Подобные захоронения встречались крайне редко в Армении.

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