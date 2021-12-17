В Бресте уволили четверых замов начальника отделения железной дороги 3 17.12.2021, 20:27

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Их фамилии пропали с официального сайта отделения.

В редакцию Zerkalo.io написали сотрудники Брестского отделения железной дороги, они рассказывают, что уволили четверых заместителей начальника. Их фамилии пропали с официального сайта отделения.

Со страницы графика личного приема на сайте отделения пропали имена и фамилии сразу четверых заместителей начальника. Еще раньше там были указаны Игорь Жерело, Сергей Романюк, Дмитрий Белян и Виктор Иснюк — их имена еще сохранились в копии этой страницы (в ней данные по состоянию на 25 ноября 2021-го года).

Также они все еще видны на сайте Брестского облисполкома.

Мы позвонили в приемную начальника отделения железной дороги в Бресте и спросили, можно ли записаться на личный прием к Иснюку.

— Виктор Николаевич у нас не работает, — ответила собеседница. На вопрос, принимает ли кто-то из других заместителей, порекомендовала записаться на прием к начальнику отделения.

Днем ранее по этому же номеру на звонок ответил другой человек. Разговор получился таким:

— Можно ли записаться на прием к Жерело или Романюку?

— Они не работают.

— А что случилось?

— Какая разница, что случилось… У вас какой вопрос? Вы сейчас разговариваете с начальником отделения дороги.

В пресс-службе Белорусской железной дороги, услышав вопрос, повесили трубку.

Несколько сотрудников Брестского отделения (эти люди пожелали остаться анонимными, но подтвердили редакции, что работают в отделении) рассказали, что замов начальника действительно сняли. По их словам, увольнение произошло на этой неделе.

В коллективе обсуждают различные версии увольнений в администрации, рассказали собеседники, но «всё на уровне слухов». По их словам, одного из заместителей начальника могли уволить за то, что он отказался увольнять других сотрудников по спискам, также кого-то из уволенных руководителей перевели на другую другую должность.

— Лично я его не знал, но по работе мы пересекались. Я видел, как он руководит, как понимает работу. Таких людей мало здесь — очень грамотный и толковый человек, — пояснил собеседник.

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