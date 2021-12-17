В РФ на верфи загорелся строящийся корабль 5 17.12.2021, 20:55

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Видеофакт.

В Санкт-Петербурге вечером 17 декабря начался пожар на строящемся корабле, сообщает «Фонтанка».

Возгорание произошло на судостроительном заводе «Северная верфь». По данным издания, площадь пожара на корабле составляет 80 квадратных метров. Сообщается о четырех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Возгорание попало на видео очевидцев. По словам автора записи, загоревшееся судно строится много лет.

По данным 78.ru, один из пострадавших — пожарный, помощник начальника караула пожарной части.

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