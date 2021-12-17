Школы и подъезды украсили к Новому году 17.12.2021, 21:03

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К Новому году белорусы украшают рабочие места, подъезды, школы, дворы. Читатели zerkalo.io поделились снимками того, как к праздникам преображается мир вокруг.

В уголке СШ № 128 Минска создали настоящую сказку. Проходишь турникет, и сразу же попадаешь в «облачную» фотозону.

А, если заглянуть в Погост-Загорскую среднюю школу Пинского района, то тут можно заметить, что для главного волшебника уже подготовили сани и нарядили необычную елку.

Еще в одном из учреждений образования Минска сделали из бумаги Снежную королеву, собаку и даже павлина.

А это снимки из Ольховской средней школы Островецкого района. Уже десять лет к праздникам учитель Валентина Михайлова украшает окна своего класса вытинанками, пишет телеграм-канал «Настаўніцкай газеты». На этот раз тема сюжета «Письмо Деду Морозу».

Затем после хорошей прогулки заглянем в подъезды. Тут уже тоже навели красоту. Вот, например, один из подъездов в доме по улице Скрипникова в Минске. Жильцы пишут, что так оформили каждый этаж.

А эта елочка из подъезда в доме в Новой Боровой.

Камин для носков с подарками смастерили жильцы дома по улице Парковой в Ждановичах.

Ну и в завершении, для тех, кто долистал до конца, — вишенка на торте нашей подборки. Помните, историю с главной рождественской елкой Лондона, которую по давней традиции Англии к праздникам дарит Норвегия? В этом году новогоднее дерево оказалось в центре внимания еще до гуляний. Причина — его неидеальный внешний вид.

The Trafalgar Square Christmas tree has arrived. Does anyone know what happened to the rest of it? @NorwayinUK pic.twitter.com/MTi9Wf2GvN — Cynthia Pinckney (@Cynthia5017) December 2, 2021

Пользователи Twitter тут же стали выдвигать версии того, что произошло, и почему дерево такое. Одни шутили, мол, часть веток просто «застряла в порту в Роттердаме из-за бумажной волокиты», другие интересовались: «Мы что поссорились с Норвегией?».

В Дивинской участковой больнице Кобринского района в этом году от Лондона не отстают. Вот, по словам читателей, их новогоднее дерево. Кто знает, может и его доставили из Норвегии:)

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