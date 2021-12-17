Белорусские штангисты впервые за последние 16 лет не завоевали медали ЧМ

Белорусские штангисты впервые за последние 16 лет не завоевали медали ЧМ2
- 17.12.2021, 21:06
В Ташкенте завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике.
Сборная Беларуси впервые за последние 16 лет не завоевала ни одной медали в двоеборье, предусмотренном олимпийской программой, передает «Трибуна».
В последний раз такое случалось на ЧМ-2005 в Катаре. Также для белорусов был безмедальным ЧМ-2017 в Анахайме, но там команда попросту не выступала.
Вот как выступили спортсмены из Беларуси:
Павел Ходасевич (89 кг) — нулевая оценка (не вышел на второе движение, травма поясницы);
Петр Асаенок (96 кг) — 13-е место;
Александр Венскель (102 кг) — 7-е место;
Эдуард Зезюлин (+109 кг) — 4-е место и бронза в рывке.
Женская команда Беларуси в турнире не была представлена.
Напомним, что Александр Венскель является подписантом провластного письма спортсменов.