Джули Фишер: США помогут обеспечить суверенитет и независимость Беларуси на поколения вперед 5 17.12.2021, 21:37

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Джули Фишер

Вопрос суверенитета и независимости Беларуси чрезвычайно важен для США.

Спецпосланница США по Беларуси Джули Фишер в интервью «Радио Свобода» поразмышляла о ситуации в нашей стране и нынешнем состоянии белорусско-американских отношений.

«...Все 27 лет своего пребывания у власти Лукашенко уступал и сдавал России суверенитет и независимость Беларуси, — говорит она. — Все время его власти мы видим, что при выборе между суверенитетом Беларуси и сохранением власти он каждый раз выбирает не Беларусь, а сохранение власти».

Спецпосланница подчеркивает, что «вопрос суверенитета и независимости Беларуси чрезвычайно важен для Соединенных Штатов». «Решая политический кризис в Беларуси, мы в конце концов поможем обеспечить суверенитет и независимость Беларуси на годы, на поколения вперед», — отмечает Фишер.

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