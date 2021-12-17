закрыть
18 декабря 2021, суббота, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности

12
  • 17.12.2021, 22:16
  • 7,420
Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности

Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров.

Пожару на корвете «Проворный» присвоен наивысший, четвертый ранг сложности, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров, огонь охватил почти весь корабль. Уточняется, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося судна. В тушении задействовано 168 человек и 42 единицы техники.

РИА Новости сообщает о троих пострадавших, двое из них госпитализированы.

«Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы», — сообщили агентству представители экстренных служб.

О пожаре на строящемся корабле на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге стало известно вечером 17 декабря. Изначально площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. Сообщалось о четырех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип
Белорусы, будьте сильными и смелыми
Белорусы, будьте сильными и смелыми Игорь Лосик
Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч